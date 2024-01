Road House, trailer e data di uscita su Prime Video del film remake con Jake Gyllenhaal

Trentacinque anni dopo, "il duro del Road House" torna a colpire, come al solito senza risparmiarsi. Arriva su Prime Video Road House, il remake del film cult del 1989 con il compianto Patrick Swayze, e nel ruolo del protagonista c'è ora Jake Gyllenhaal. Di seguito tutte le informazioni sul nuovo film, dalla data di uscita alla trama e al cast, e in fondo il trailer ufficiale in italiano.

Quando esce Road House

Il film, della durata di un'ora 54 minuti, sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal giorno giovedì 21 marzo 2024.

Di cosa parla Road House

Ecco la sinossi ufficiale del film, in cui il protagonista non si chiama più James Dalton ma Elwood Dalton: "In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni '80, un ex combattente UFC (Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale".

Il cast del remake 2024 di Road House

Road House è diretto da Doug Liman (regista e produttore di The Bourne Identity), scritto da Anthony Bagarozzi, Charles Mondry su un soggetto degli stessi insieme a David Lee Henry, che aveva firmato la sceneggiatura di il duro del Road House insieme a Hilary Henkin.

Il cast è composto da Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor, Lukas Gage, Arturo Castro, B.K. Cannon, Beau Knapp, Darren Barnet, Dominique Columbus, Bob Menery, Catfish Jean, Kevin Carroll, Travis Van Winkle, Hannah Lanier.

Il trailer di Road House 2024

Questo il lungo trailer ufficiale di Road House, da cui si capisce già qualcosa, soprattutto sull'incredibile stato di forma di Jake Gyllenhaal.