Stupido, scorretto, imbarazzante: perché non perdersi il film "Robots" su Prime Video

Robots, la locandina del film

Dal 17 luglio in streaming su Prime Video è disponibile il film Robots, tratto dal racconto scritto nel 1978 da Robert Sheckley e intitolato Il robot che sembrava me, a metà tra fantascienza e satira sociale (il film di cui parliamo non c'entra invece niente con l'omonimo film di animazione del 2005).

Come si può intuire dal titolo di questa recensione, non stiamo parlando di un capolavoro del cinema, anzi, tuttavia se state cercando una commedia per allietare una calda serata estiva può essere la scelta giusta. Se vi interessa saperne di più, iniziamo con il riassunto senza (troppi) spoiler della trama di Robots.

Di cosa parla il film Robots su Prime Video

2032, New Mexico: Charles (Jack Whitehall) è figlio di un uomo d'affari molto ricco, ma nell'ultimo anno si è dato molto da fare al lavoro e forse ha trovato anche la donna giusta, grazie ai suoi modi così garbati.

Quando però la ragazza lo invita a casa sua per una notte di sesso, lui torna a casa… dal vero Charles, che invece è il classico figlio di papà viziato e donnaiolo così pigro e volgare da aver fatto costruire segretamente (e violando una legge che prevede pene severe) un robot uguale a lui che lavori e persino corteggi le donne al suo posto.

Poi un giorno incontra Elaine (Shailene Woodley), che invece è la classica "gold digger", letteralmente cercatrice d'oro, ovvero una donna che si fa corteggiare da uomini ricchi per farsi comprare regali costosi.

Potremmo fermarci qui per non spoilerare, ma nella locandina del film si vede che anche la protagonista femminile ha un suo clone, quindi insomma è chiaro che anche Elaine ha il suo robot. Cosa succederà tra loro due/quattro, però, non ve lo diciamo e vi rimandiamo per altri dettagli al trailer ufficiale di Robots (è in inglese, ma rivela anche molto più di quanto abbiamo fatto noi, siete avvisati).

Perché vedere Robots, nonostante tutto

Battute e stereotipi ai limiti dell'offensivo e forse a volte oltre, una trama esilissima e un finale con poca logica, situazioni imbarazzanti (se fossimo giovani diremmo cringe) che danno quasi fastidio… Eppure non si può negare che Robots sia un film divertente.

Certo, a un certo punto i due umani, in un bar, pensano di parlare tra di loro mentre invece parlano con il robot dell'altro e non si capisce come e quando abbiano fatto a scambiarsi e a non accorgersi che l'altra persona è a tre metri di distanza.

D'accordo, l'amico ex soldato di Charles sembra un personaggio messo lì apposta per tappare dei buchi di sceneggiatura, così come il costruttore dei robot (Zach, interpretato da Paul Rust, ovvero Gus della serie Netflix Love).

Nonostante tutto ciò, Robots intrattiene per la sua ora e mezza di durata con parecchi momenti divertenti, quell'imbarazzo di cui sopra gestito tutto sommato con intelligenza e una storiella che, per una serata in leggerezza, è più che sufficiente. In ogni senso.

Voto: 6.5