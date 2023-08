La Ruota del Tempo, la prima inquietante scena della stagione 2

In attesa dell'uscita della nuova stagione a partire da inizio settembre, Prime Video ha diffuso la prima scena de La Ruota del Tempo 2. Non un trailer, proprio l'inizio della seconda stagione, che è stato pubblicato in modo particolare, ma perfettamente in linea con la saga fantasy di Robert Jordan.

Dove vedere l'inizio di La Ruota del Tempo 2

La scena di anteprima è disponibile direttamente (ed esclusivamente) su Prime Video, alla fine dell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione, intitolato L'occhio del mondo, e precisamente al minuto 54'33''.

Perché è stata aggiunta alla fine della scorsa stagione

Questa scena è un bonus speciale a sorpresa per i fan. Ma per i fan della saga letteraria, più che di sorpresa dovremmo parlare di aspettativa soddisfatta, perché come sanno i lettori di The Wheel of Time questo assaggio della nuova stagione riflette la struttura dell'omonima saga bestseller ed epica di Robert Jordan, dove alla fine di ogni romanzo Jordan aggiungeva il primo capitolo del libro successivo come anteprima.

Di cosa parla la nuova stagione

Inoltre, come omaggio all'ispirazione della serie, la scena di apertura dell'episodio 201 è un adattamento del prologo Darkfriend Social, il preferito dai fan, del secondo romanzo della serie di Jordan, intitolato La grande caccia, e su cui la seconda stagione è in gran parte basata. La seconda stagione de La Ruota del Tempo contiene anche elementi del terzo romanzo, Il drago rinato.

5 cose da ricordare prima di guardare la nuova scena

Prime Video ha anche diffuso un video su YouTube in cui Rosamund Pike e gli altri protagonisti della serie riassumono cinque punti fondamentali della prima stagione, da ricordare prima di vedere l'inizio della stagione 2.

Queste cinque cose sono: che la ricerca del Drago Rinato inizia a Two Rivers; che i ragazzi provenienti dal villaggio sono separati gli uni dagli altri durante il loro percorso; che viene trovato un autoproclamatosi Drago Rinato ma si rivela essere falso (e se avete visto La Casa di Carta avrete riconosciuto "il Professore" Alvaro Morte); che il gruppo si riunisce a Tar Valon, e Moiraine lo porta nel luogo in cui il Drago Rinato sarà rivelato; che Rand onora la profezia in quanto Drago Rinato e combatte contro colui che ritiene essere l'Oscuro a L'occhio del mondo, rompendo così il suo sigillo e facendo presagire una più grande guerra in arrivo.

Cosa succede in questa anteprima di La Ruota del Tempo 2 (SPOILER)

In questa nuova scena assistiamo a una riunione delle forze dell'Oscuro, vista dal punto di vista di una bambina spaventata da un mostro. L'Oscuro nota la bambina e interrompe il racconto del suo incontro/scontro con Rand per parlare con la piccola e farle familiarizzare con quel mostro.