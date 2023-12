Saltburn: trailer, trama e data di uscita del film Prime Video con Rosamunde Pike

Un po' a sorpresa Prime Video ha annunciato l'uscita pre-natalizia di Saltburn, il film anglo-americano di genere black comedy che ha avuto un tale successo di critica al Telluride Film Festival in Colorado che in America l'uscita cinematografica è stata anticipata a novembre di una settimana. In Italia invece il film arriva direttamente in streaming su Prime Video: in questo articolo trovate data di uscita, cast, trama e trailer di questo promettentissimo Saltburn.

Quando esce Saltburn su Prime Video

Il film, della durata di 127 minuti, sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon dal giorno venerdì 22 dicembre.

Il cast del film

La regista e sceneggiatrice è la già premio Oscar (per la sceneggiatura di Una donna promettente, il suo film d'esordio alla regia) Emerald Fennell, nota anche per essere stata la Camilla Parker Bowles di The Crown 3 e The Crown 4 e per aver co-scritto Killing Eve.

Il cast è composto da Barry Keoghan, Jacob Elordi (Euphoria), Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan (che era la protagonista di Una donna promettente). Saltburn è prodotto da Emerald Fennell, Margot Robbie, Josey McNamara.

Di cosa parla il film

Prime Video presenta il film come "una storia di privilegio e desiderio splendidamente perfida". Questa la breve sinossi: "Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile". Ad ogni modo se volete saperne di più, la pagina Wikipedia del film racconta la trama completa fino all'ultima scena (ovviamente SPOILER).

I trailer di Saltburn

Questi i trailer in inglese con sottotitoli in italiano di Saltburn.