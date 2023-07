Le serie tv, i film, gli show italiani (e le partite) che vedremo su Prime Video nei prossimi mesi

Sempre più produzioni rivolte al pubblico italiano su Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon ha annunciato oggi, al Prime Video Presents Italia 2023, tante nuove produzioni e coproduzioni Original italiane, e acquisizioni, tra cui serie, show, film e rinnovi di stagione. Inoltre, sono state annunciate le novità sulla rosa dei commentatori di Prime Video per la stagione 2023/2024 di UEFA Champions League.

Tra gli annunci ci sono tante nuove produzioni, come le serie Gigolò per caso, Antonia e No Activity - Niente da segnalare, Sul più bello - La serie, gli show Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna e AMAZING - FABIO DE LUIGI, i film Elf Me con Lillo Petrolo, Il migliore dei mondi con Maccio Capatonda, Pensati Sexy con Diana Del Bufalo, e anche Addio al nubilato 2, Gli Addestratori e Falla girare 2 - Offline, oltre al ritorno per una seconda stagione delle serie di finzione Sono Lillo e Monterossi, e dello show di improvvisazione comica Prova Prova Sa Sa. Svelata anche la data di uscita della serie heist Original italiana Everybody Loves Diamonds.

Le nuove produzioni annunciate oggi si vanno ad aggiungere alle tante novità svelate di recente e in arrivo prossimamente su Prime Video, come l'action drama Costiera, che sarà girato in Costiera Amalfitana - diretto dal premio Emmy Adam Bernstein, la seconda stagione della serie young adult, girata a Latina, Prisma, la quarta stagione del reality thriller Celebrity Hunted, l'episodio speciale The Ferragnez: Sanremo Special - in arrivo dopo l'estate -, i divertenti show LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro e LOL: Chi ride è fuori (alla quarta stagione), e naturalmente Citadel: Diana, l'attesissimo capitolo italiano del franchise globale Citadel, che avrà per protagonista Matilda De Angelis. Qui sotto trovate quindi l'elenco completo, in ordine cronologico, dei film, delle serie tv e degli show che vedremo su Prime Video tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024.

Everybody Loves Diamonds (nhova serie tv) - data di uscita: 13 ottobre 2023

Annunciata anche la data di uscita della serie heist Original italiana Everybody Loves Diamonds con Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell. La serie è ispirata al "Colpo di Anversa" del 2003, il più grande furto di diamanti al mondo. Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori,?Stefano Bises,?Giulio Carrieri, e Bernardo Pellegrini.

Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna (nuovo show) - data di uscita: autunno 2023

Un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. I partecipanti, nessuno un cantante professionista, si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance. Lo show, in 4 episodi, è condotto da Dargen D'Amico; con Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi. Basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats. Diretto da Francesco Imperato, Karaoke Night è prodotto da Stand by me in collaborazione con Prime Video.

Prova Prova Sa Sa S2 (show stagione 2) - data di uscita: autunno 2023

Torna il comedy show incentrato sull'improvvisazione con Frank Matano. In ogni puntata, i quattro comici protagonisti affrontano giochi e si esibiscono in sketch e sfide sempre diverse, scelte dal conduttore e dal pubblico. Tante le novità, nuovi giochi e ben nove performer: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo. In ogni appuntamento anche una nuova challenge: “La sorpresa Sa Sa”, un'enorme scatola che nasconderà un ospite misterioso, svelato solo a fine puntata, con cui uno dei comici protagonisti dovrà improvvisare un gioco. Prova Prova Sa Sa è prodotto da Endemol Shine Italy per Prime Video ed è basato su "Whose Line Is It Anyway?", format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia in autunno 2023.

Elf Me (film) - data di uscita: dicembre 2023

Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po' fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L'incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva, ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, a cui ha collaborato anche Tommaso Renzoni. Elf Me è diretto da YouNuts!, co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon Studios, e sarà il film di Natale disponibile in esclusiva su Prime Video.

Gigolò per caso (nuova serie tv) - data di uscita: 2023

Gigolò per caso è una serie comedy in sei episodi con uno straordinario cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica. Accanto a loro anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, e le special guest star Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele. A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata. Coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura.

Monterossi (serie tv stagione 2) - data di uscita: 2023

Milano. Un imprenditore viene freddato sotto casa con due colpi di pistola. Sul corpo, un sasso. Per il sovrintendente Carella (Tommaso Ragno) potrebbe trattarsi di una provocazione, un macabro scherzo. Per il collega Ghezzi (Diego Ribon), una firma. Per Flora de Pisis (Carla Signoris) è l'occasione perfetta per spingere gli ascolti di "Crazy Love". Carlo Monterossi (Fabrizio Bentivoglio), schifato dal cinismo televisivo della "regina dei cazzi degli altri" deve occuparsi del caso, controvoglia, cercando di limitare i danni. Ma arriva un secondo morto. Poi un terzo. Ognuno con la sua pietra addosso. Riuscirà Monterossi, con l'aiuto di Nadia (Martina Sammarco) e Falcone (Luca Nucera), a risolvere il caso anche questa volta? Diretta da Roan Johnson e tratta dal romanzo "Torto marcio" di Alessandro Robecchi, Monterossi 2, scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi, ha per protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Tommaso Ragno, Diego Ribon, Martina Sammarco, Donatella Finocchiaro, Luca Nucera, Carla Signoris, Francesca Inaudi, Keta e Jenny De Nucci. Prodotta da Palomar, in collaborazione con Prime Video.

AMAZING - FABIO DE LUIGI (nuovo show) - data di uscita: 2023

Fabio De Luigi ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta. Con la partecipazione, tra gli altri, di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni. AMAZING - FABIO DE LUIGI è diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan, con Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Fabio De Luigi, Leonardo Parata, Marco Curti. Prodotto da Fremantle Italia.

Il migliore dei mondi (film) - data di uscita: 2023

Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni '90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. Diretto da Marcello Macchia, Danilo Carlani e Alessio Dogana, il film ha come protagonisti Marcello Macchia (aka Maccio Capatonda), Pietro Sermonti e Martina Gatti. Il migliore dei mondi è prodotto da LOTUS PRODUCTION, una società Leone Film Group, in associazione con MEDUSA FILM e in collaborazione con Prime Video.

Addio al nubilato 2 (film sequel) - data di uscita: 2023

Tornano per una nuova avventura le protagoniste di Addio al nubilato, Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Quando Eleonora (Liskova) viene scaricata all'altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio della speranza. Dovrà viaggiare da Nord a Sud per esaudire l'ultima richiesta di suo padre: seppellire in un terreno al confine con la Slovenia una curiosa reliquia. Al suo fianco ci saranno le sue inseparabili amiche. Diretto da Francesco Apolloni, prodotto in collaborazione con Prime Video da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e dalla casa di produzione slovena Staragara Productions.

Me contro Te: La famiglia reale (serie tv per bambini stagione 2) - data di uscita: 2023

Sofì e Luì, dopo il viaggio, ritornano al castello ormai affezionati alla regina e ai suoi tre nipoti Divina, Emma e Tronaldo e decidono di continuare la loro vacanza studio e di trasferirsi ancora per un po' al palazzo reale. Divina è ora un'influencer, si scatta foto in continuazione per mostrare a tutti i suoi outfit, le aziende le mandano i prodotti da provare e chiunque vorrebbe una foto con lei, ha anche assunto un'assistente personale, Irene, una ragazzina che pende dalle sue labbra accettando tutte le direttive. Emma è sempre la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria. Tronaldo si vede poco al castello, preso dalle sue giocate a bocce o a scacchi con i suoi amici anziani Virgilio e Anastasio. Bruno e Cornelia che si prendono cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un giovane ragazzo che si scoprirà essere segretamente innamorato di Emma. Con i Me contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, la serie è diretta da Gianluca Leuzzi. Prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video.

Antonia (nuova serie tv) - Data di uscita: 2024

Un'ironica serie dramedy in sei episodi che ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Antonia ha trovato una sorta di equilibrio nella giungla urbana di Roma, ma al suo 33esimo compleanno, ogni cosa va a rotoli e lei finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un'occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie, ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, ha per protagonisti Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Nel cast anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli. Prodotta da Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) con Fidelio in collaborazione con Prime Video.

No Activity - Niente da segnalare (nuova serie tv) - data di uscita: 2024

Due criminali (Rocco Papaleo, Fabio Balsamo) in attesa di un carico importante, due poliziotti (Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi) in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale (Carla Signoris, Emanuela Fanelli) pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo... "No Activity - Niente da segnalare"! Nel cast anche Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono. Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie in sei episodi è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay).

Sul più bello - La serie (serie tv sequel di film) - data di uscita: 2024

Proseguono le avventure di Marta e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell'operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però non c'è più Gabriele, che non l'ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l'uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani... Diretto da Francesca Marino con la sceneggiatura di Roberto Proia e Francesca Marino, la serie ha per protagonisti Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Giancarlo Commare e Diego Giangrasso. Sul più bello - La serie è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video.

Sono Lillo (serie tv stagione 2) - data di uscita: 2024

Grazie a Posaman, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d'immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che distruggerebbe la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone, maledizioni e varchi dimensionali. Diretta da Eros Puglielli, la serie è prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video.

La recensione della prima stagione di Sono Lillo

Pensati Sexy (film) - data di uscita: 2024

Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo! Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice. Diretto da Michela Andreozzi con la sceneggiatura di Daniela Delle Foglie, il film ha per protagonisti Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Prodotto da Fabula Pictures.

Gli Addestratori (film) - data di uscita: 2024

Nel cast Lillo Petrolo, Geppi Cucciari, Giovanni Vernia, Francesca Agostini, Massimo De Lorenzo, Bianca Nappi, Paolo Mazzarelli, con Anita Caprioli, e con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino. Diretto da Andrea Jublin, e scritto da Michele Abatantuono e Lara Prando, Gli Addestratori è prodotto da Mattia Guerra, Stefano Massenzi e Andrea Occhipinti per Lucky Red, in collaborazione con Prime Video.

Falla girare 2 - Offline (film sequel) - data di uscita: 2024

Giampaolo Morelli torna alla regia e come interprete in questo secondo capitolo dopo Falla Girare. Nel cast con lui anche Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Gianfranco Gallo, Livio Kone, Valeria Angione e con Christopher Lambert. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Prime Video. Falla girare 2 - Offline sarà disponibile in anteprima esclusiva su Prime Video nel 2024.

Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro (nuovo show) - data di uscita: 2024

Svelata la prima immagine del nuovo show Original in cui comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere (maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri) si esibiranno davanti a una giuria d'eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, saranno i giurati di questo show, mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, vestirà i panni di presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour tutto italiano che toccherà le città di Milano e Napoli, per le audition, e Roma, per la finalissima che eleggerà il vincitore. Ogni episodio, inoltre, avrà una guest star che, unendosi alla giuria, potrà cambiare le sorti di un concorrente. LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Le cose da sapere su LOL Talent Show

Prisma (serie tv stagione 2) - data di uscita: n.d.

Torna con una seconda stagione la serie Original italiana Prisma, la cui produzione è attualmente in corso. Ludovico Bessegato torna alla regia di questo nuovo capitolo del young adult drama dopo una prima stagione acclamata da pubblico e critica. Bessegato firma anche le sceneggiature della serie di formazione insieme a Francesca Scialanca. Questa nuova stagione riprenderà a raccontare le storie di un gruppo di ragazzi di Latina, da dove li avevamo lasciati alla fine della prima stagione, con il ritorno del cast corale composto da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni. La seconda stagione di Prisma è prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia. Beta Film curerà le vendite internazionali per la distribuzione nel resto del mondo. Tutti gli 8 episodi della prima stagione di Prisma sono disponibili in esclusiva su Prime Video.

Champions League - le novità della stagione 2023/24

Marco Foroni, Business Lead-sport Prime Video Italia, ha annunciato che l'ex calciatore tedesco Miroslav Klose, ex Lazio, considerato tra gli attaccanti più forti di sempre, campione del mondo nel 2014, miglior marcatore di sempre ai mondiali con 16 gol complessivi si unirà alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2023-24 in cui Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League. Con sempre una squadra italiana tra Napoli, Inter, Milan e Lazio, quando impegnate. Inoltre, Foroni ha sottolineato il grande successo della stagione 2022-23, con il match dei quarti Milan-Napoli che è stato in assoluto il match più visto su Prime Video in Italia. A questo si aggiunge anche il rinnovo, annunciato a febbraio, dei diritti televisivi di UEFA Champions League. Prime Video rimarrà infatti il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Confermata inoltre la squadra di giornalisti ed esperti Prime Video anche per la stagione 2023-24 con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Ezequiel Iván Lavezzi e Gianpaolo Calvarese. A cui si aggiunge Miroslav Klose.