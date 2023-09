Shelter 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora sulla serie Prime Video

Il 22 settembre su Prime Video è uscito l'ottavo e ultimo episodio di Shelter, la serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Harlan Coben. Se avete finito di vedere la serie, se vi siete tolti i dubbi su quanto succede nel finale, forse vi resta ancora una domanda: ci sarà una stagione 2 di Shelter? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Shelter 2 ci sarà?

Innanzitutto, è bene precisare che al momento da parte di Amazon non è giunta nessuna notizia ufficiale, né per confermare la serie e rinnovarla per la stagione 2, né per cancellarla definitivamente. Probabilmente a Prime Video si prenderanno un po' di tempo per vedere la risposta del pubblico alla prima stagione, e in caso di successo la confermerà (forse anche per "dare fastidio" a Netflix che ha in programma una serie su Myron Bolitar).

Quando potrebbe uscire Shelter 2?

Impossibile, quindi, dire ora quando uscirà l'eventuale stagione 2. Ma se la serie fosse confermata, c'è da aspettarsi che i nuovi episodi possano uscire verso l'autunno 2024.

Quale potrebbe essere il titolo di Shelter 2?

Va sottolineato che Harlan Coben ha scritto una trilogia sulle avventure di Mickey Bolitar, e solo il primo romanzo si chiama Shelter. Gli altri due si chiamano, nell'ordine, Seconds Away e Found. Quindi non è da escludere che l'eventuale prossima stagione si chiami ufficialmente Harlan Coben's Seconds Away, così come questa si chiama Harlan Coben's Shelter.

La possibile trama di Shelter 2

A prescindere dal titolo, possiamo provare a fare alcune congetture su quella che potrebbe essere la trama della stagione 2. Partendo da una considerazione che abbiamo fatto nella spiegazione del finale di stagione: la differenza tra libro e serie sulla questione Brad.

Nel romanzo di Shelter, infatti, Mickey scopre solo dell'esistenza di Luther, ma è ben lontano dallo scoprire che il padre è stato rapito e rinchiuso dall'ex bambino che lui aveva salvato.

E ci tocca far notare che l'ultimo episodio di Shelter si intitola Found - Trovato, che è proprio il titolo del terzo e ultimo romanzo della saga letteraria con protagonista Mickey Bolitar. Questo significa che tutto quello che doveva essere raccontato è stato raccontato e non c'è spazio per un'eventuale stagione 2? Tutt'altro. Restano infatti parecchi dubbi e interrogativi alla fine della prima stagione.

Cosa farà ancora Luther a Mickey, e forse anche di nuovo a Brad? Dove andrà il padre di Mickey, resterà a Kasselton o ricomincerà a lavorare per Abeona? E mickey andrà con lui? E la madre di Mickey? E Bat Lady che fine farà? E Dylan? E la storia d'amore tra Shira e Hannah?

Infine, c'è un punto che vogliamo sottolineare, e riguarda il mitico Spoon. La sua foto era tra quelle dei bambini salvati da Abeona, sul muro dell'ormai distrutta casa di Bat Lady. Perché c'era la foto di Arthur-Spoon? Cosa gli è successo? Lui se lo ricorda e lo tiene nascosto o non ne ha memoria? E a proposito, perché Spoon e Candy avevano l'impressione di essersi già visti in passato? Su questo fronte ci attendiamo ancora moltissimo. A patto che Amazon rinnovi la serie, ovviamente.