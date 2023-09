Shelter, la spiegazione del finale di stagione della serie thriller di Prime Video

Venerdì 22 settembre è uscito l'ottavo e ultimo episodio della prima stagione di Shelter, la serie tv thriller - in teoria per "giovani adulti" - di Prime Video tratta dall'omonimo romanzo di Harlan Coben.

Molti misteri sono stati risolti e a molte domande è stata data una risposta, ma per essere sicuri di non aver perso nulla ecco il nostro riassunto-spiegazione del finale di stagione di Shelter. Ovviamente con tutti gli spoiler del caso.

Cosa succede nell'ultimo episodio di Shelter

Innanzitutto, ci eravamo sbagliati: pensavamo che il colpo inferto da Luther (l'uomo con la cicatrice sul volto che Mickey Bolitar ha visto soccorrere suo padre Brad quando morì nell'incidente, e che si era scoperto aver rubato un'ambulanza e probabilmente organizzato lo stesso incidente) a Bat Lady fosse stato mortale, invece la tenace Lizzy Sobek resiste.

Mickey prova a portarla via mentre la casa va a fuoco, incendiata ovviamente da Luther "il macellaio" (sì, è anche quello che Bat Lady ha fatto credere a Mickey fosse lo stesso che aveva ucciso suo padre e i bambini evasi dal lager), a un certo punto però un pezzo di casa infuocata gli cade addosso e com'è, come non è, lui ce la fa ma crede che lei sia morta.

Mickey resta quindi con i suoi dubbi, e il caso sembra chiuso (il caso di Ashley lo è, in effetti). Rachel, intanto, viene chiamata dalla madre di Troy, Hannah, preoccupata che non ha più notizie del figlio. Rachel lo trova ubriaco fradicio a una festa, prova a farlo ragionare ma lui è sconvolto dopo aver visto la madre in atteggiamenti intimi con la zia di Mickey, per cui dice cose senza senso e in particolare dice a Rachel che tra loro è finita.

Poi, per peggiorare ulteriormente le cose, fa sesso con Whtiney, la sorella di Buck ed ex interesse amoroso di Ema (finché non ha spifferato che Ema è figlia di Angelica Wyatt), anche lei ubriaca a depressa perché giustamente Ema l'ha esclusa dalla propria vita.

Il giorno dopo Mickey convoca i suoi amici davanti ai resti bruciacchiati della casa di Bat Lady, perché si è ricordato dei tunnel che stanno sotto l'edificio. Così, insieme ai suoi amici, entra nei tunnel, e finiscono in una specie di sala proiezioni dove ci sono pellicole e videocassette. Ne mettono su una e vedono una scena che avevamo intravisto all'inizio della serie.

C'è Brad, ragazzo, che guida dei bambini verso una stanza insonorizzata, proprio in quel tunnel. Questo perché, dopo aver liberato Luther e il fratellino da una famiglia in affido violenta, temono che il loro aguzzino torni. Peccato che nel liberare Luther lo abbia fatto uscire da una finestra, e un chiodo gli abbia tagliato la faccia (spiegando così la cicatrice), per cui il ragazzino non è proprio entusiasta di chiudersi in quel bunker anti atomico mentre Bat Lady gestisce la polizia giunta a cercare i bambini scomparsi. La visione di questo filmato sconvolge i ragazzi.

Poco dopo, mentre riflettono sull'accaduto, viene fuori che Whtiney ha pubblicato un video in cui confessa di aver comprato i suoi primi 500.000 follower, così da non dover più sottostare ai ricatti del fratello; confessa anche di aver fatto soffrire Ema e di essere andata a letto con Troy. Rachel la prende relativamente bene, e anche Buck non si arrabbia più di tanto, anche perché quel giorno c'è una importante partita di basket, a cui Mickey non può partecipare su ordine del medico.

Anzi, a differenza che nel libro non va neanche a guardarla la partita, perché Dylan lo contatta per portarlo da Bat Lady. Spoon, intanto, non si dà pace della morte di Candy, ma forse per distrarsi va a fare la cronaca in diretta della partita. Che i Cammelli di Kasselton perdono malamente, perché Troy è troppo distratto dalla storia di sua madre con Shira. I suoi genitori vanno a parlargli, e forse finalmente arriva il chiarimento di Hannah e suo marito lo sceriffo.

A fine partita Shira invita gli amici di Mickey a una festicciola per Mickey, quella sera, mentre Spoon va afarsi tatuare il nome di Candy su un braccio. Intanto Mickey è a parlare con Bat Lady, che è stata salvata da Dylan. Mickey parla del filmato che hanno visto, e Lizzy gli spiega che cosa successe dopo la fine del video. In pratica, il fratellino di Luther ebbe un attacco d'asma, ma essendo la stanza insonorizzata (e non si sa perché Brad li aveva lasciati da soli) nessuno lo aiutò, e quando Bat Lady e Brad tornarono nel bunker per il piccolo era troppo tardi.

Per quello Luther rifiutò di essere mandato da Abeona in un'altra situazione familiare, decidendo di vendicarsi di Brad, e anni dopo organizzando quell'incidente, l'ambulanza rubata e il finto soccorso. Bat Lady spiega che è per quel motivo che ha fatto credere a Mickey che Luther fosse "il macellaio". Ma ancora non si capisce perché Bat Lady abbia detto a Mickey che suo padre è ancora vivo.

Mickey glielo chiede, e lei risponde che aveva quella sensazione perché di notte ne sentiva la voce, una cosa mai successa con tutte le altre persone care che aveva perso nella sua vita. Ma forse quel "segno" stava a preannunciare l'arrivo di Mickey, dentro al cui cuore c'è Brad, si è convinta Bat Lady, che ormai è sicura che Brad sia morto. E anche che Luther tormenterà ancora Mickey, ma che lui e i suoi amici un giorno raccoglieranno l'eredità di Lizzy alla guida di Abeona.

E dunque, Mickey torna a casa triste perché ha perso la speranza di rivedere suo padre. Arrivano i suoi amici per la festicciola e lui sembra consolarsi e rassegnarsi, finchè sente - attraverso i tubi - la voce della zia scesa in cantina. Ciò fa ricordare a Mickey quando, nel loro nascondiglio sotto la scuola, Spoon gli spiegò che attraverso i tubi sentiva le voci della sala professori.

Questo ricordo squarcia la mente di Mickey, che senza dire nulla esce correndo dalla casa, seguito dai suoi amici. E, mentre Shira riceve la telefonata di Hannah che le dice che hanno esumato il corpo di suo fratello e che può andare a vederlo, i ragazzi insieme vanno verso la casa di Bat Lady. Mickey, infatti, ha realizzato che forse la voce che Bat Lady sentiva non era un sogno o un'allucinazione, ma la vera voce di Brad che le giungeva attraverso i tubi presenti nel bunker, che dopo quell'incidente col fratellino di Luther fu chiuso.

I ragazzi arrivano davanti al bunker, "fabbro" Spoon dice che la saldatura alla porta è recente, Mickey prova a bussare per vedere se il padre reagisce, ma la stanza è insonorizzata... Dunque si mettono a colpire la saldatura fino a farla saltare, aprono la porta e chi c'è nel buio? Sì, proprio Brad, il cui corpo non è infatti nella bara scoperchiata da Shira (ma quindi chi è che aveva fatto il riconoscimento del cadavere dopo l'incidente? Un passante qualsiasi? Un parente cieco? Boh). Fine della stagione.

Le differenze con i libri di Harlan Coben

Ci sono alcune differenze con il romanzo omonimo da cui Shelter è tratta. Dell'assenza di Myron Bolitar sostituito da Shira abbiamo già parlato, ma non è solo questo. Innanzitutto, concentriamoci sulla storia di Bat Lady e Luther.

Nel romanzo, si scopre solo verso la fine che Bat Lady è Lizzy Sobek, colei che da bambina liberò molti bambini dalle grinfie dei nazisti. Ed è verso la fine di Shelter che lei parla a Mickey di Luther come del suo "macellaio". Ed è qui che si conclude il romanzo di Shelter, ben prima del ritrovamento di Brad.

Non così dissimile, invece, la storia di Ashley: figlia di un'ex prostituta scomparsa, il boss che comandava sua madre vuole far prostituire anche lei ma Abeona interviene e la salva. Lei però è spaventata e prova a scappare dagli agenti di Abeona, per essere ricatturata dal suo aguzzino che la rinchiude nella prigione sotto il suo strip club, finché Mickey, Ema, Rachel e Spoon riescono in qualche modo a liberarla e a far arrestare il suo aguzzino.