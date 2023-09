Shelter, perché nella serie Prime su Mickey Bolitar non c'è Myron (e viceversa su Netflix)

Mentre su Prime Video la prima stagione si avvia alla conclusione, sempre più spettatori di Shelter, la serie tv tratta dai 3 romanzi "young adult" di Harlan Coben, stanno notando la perdurante assenza di Myron Bolitar, zio del protagonista di Shelter Mickey Bolitar (che ha accolto in casa dopo la morte del proprio fratello e suo padre Brad Bolitar) e a sua volta protagonista di un'altra serie di 11 romanzi thriller per adulti (parzialmente tradotta ed edita in Italia da Mondadori).

Come sa chi ha letto i libri (inediti in italiano) di Mickey Bolitar, si tratta di uno spinoff letterario della saga dello zio Myron, ex giocatore di basket divenuto procuratore sportivo e coinvolto suo malgrado in vari casi criminali. Nei romanzi per ragazzi, lo zio ospita appunto il nipote dopo l'incidente in cui è morto il padre, e anche se è spesso fuori casa per i suoi impegni ogni tanto compare nelle storie di Mickey.

Nella serie, invece, Mickey convive con la zia Shira, sorella di papà Brad e di zio Myron, di cui Mickey sente parlare dai ragazzi del posto in quanto leggenda del basket di Kasselton, in New Jersey. E Mickey vede anche un trofeo e una maglia dello zio appesi in casa dei nonni, dove vive con la zia. Ma di fatto Myron non compare né con la presenza e neanche con la voce: perché?

Perché Myron Bolitar non c'è in Shelter (e Mickey non sarà su Netflix)

La ragione sta semplicemente nei diritti di adattamento dei romanzi di Harlan Coben, che ha già trasposto alcuni suoi romanzi in film e in serie tv. In particolare, Coben ha dal 2018 un accordo con Netflix, che a fine 2022 si è estesa anche ai romanzi incentrati su Myron Bolitar.

Ma in precedenza, Coben si era già accordato con Amazon per una serie tv Prime Video basata sui tre libri per ragazzi il cui protagonista è Mickey Bolitar. Di conseguenza, il risultato è che Myron non compare né comparirà in Shelter, e Mickey non comparirà nella serie Netflix.

I cambiamenti nella trama di Shelter: Shira al posto di Myron

Di conseguenza, per la serie tv Prime Video è stato inventato il personaggio della zia Shira, un'avvocata di Seattle che mette in pausa la carriera per stare con il nipote sconvolto dalla morte del padre e dalle complicate condizioni mentali della madre, ricoverata per depressione dopo l'incidente.

Shira non è presente nei romanzi, e nella serie tv le vengono assegnati alcuni particolari che nei libri erano di Myron, come l'episodio in cui Brad viene sfidato ad andare nella casa di Bat Lady. Quindi, è inutile aspettarsi un'apparizione di Myron prima o poi: non ci sarà, per una semplice questione di diritti.