Sitting in Bars With Cake, il tragico film ispirato a una storia vera arriva su Prime Video

Su Prime Video è in uscita un film drammatico al femminile, ispirato a una storia vera: si intitola Sitting in Bars with Cake (tradotto in italiano: sedersi nei bar con la torta), e Prime Video lo presenta invitando le spettatrici a "chiamare tutte le bff" (migliori amiche). In questo articolo mettiamo insieme le prime immagini e le anticipazioni sul film.

Quando esce e quanto dura Sitting in Bars with Cake

Il film Amazon Original, della durata di 120 minuti, uscirà su Prime Video il giorno venerdì 8 settembre,.

Il cast del film

Sitting in Bars With Cake ha come protagoniste Yara Shahidi, Odessa A'zion, con Ron Livingston e Bette Midler in ruoli secondari. Uno sguardo a cuore aperto sull'amicizia e sul ritrovare se stessi all'inizio dell'età adulta, il film è diretto da Trish Sie (Pitch Perfect 3), è ispirato ad eventi reali e all'omonimo libro di Audrey Shulman (sottotitolo: Lessons and Recipes from One Year of Trying to Bake My Way to a Boyfriend), la quale ha scritto anche la sceneggiatura del film. Shahidi è, inoltre, executive producer del film, che rappresenta il primo progetto a vederla in questo ruolo.

La trama del film

Sitting in Bars with Cake segue le vicende delle due migliori amiche Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A'zion) che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent'anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la sua timida ma estremamente talentuosa, migliore amica e pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come "cakebarring", con l'obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in se stessa.

Nel corso del loro anno di "cakebarring", Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora. Sitting in Bars with Cake non è solo una folle corsa attraverso alcuni dei più colorati locali di Los Angeles, ma anche una commovente celebrazione dell'amicizia femminile, della creazione di un'identità e della ricerca della gioia nei luoghi più inaspettati.