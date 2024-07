Space Cadet, il film Prime Video è la commedia giusta da guardare in una sera d'estate

Emma Roberts è Rex nel film Space Cadet

Il 4 luglio su Prime Video è uscito Space Cadet, film commedia con protagonista Emma Roberts (la nipote di Julia Roberts che su Prime abbiamo già apprezzato nel romantico La scelta del destino) nei panni di Tiffany "Rex" Simpson, una barista che per un assurdo caso finisce nel programma di astronauti della NASA.

Se state cercando una risposta alla domanda "Space Cadet medita di essere visto oppure no?", la nostra risposta è sì. Se ne volete saperne di più seguiteci in questa recensione che inizia con la sintesi della trama (senza spoiler) del film.

Di cosa parla Space Cadet

Fin da quando era bambina, la mamma di Rex Simpson le aveva ispirato il sogno di diventare astronauta. E lei stava anche seguendo il percorso giusto, con ottimi voti, tante invenzioni originali e una borsa di studio alla Georgia Tech University che sembrava un trampolino di lancio (appunto) per una carriera... spaziale.

Poi però la mamma di Rex è morta, lei ha rimandato gli studi di un anno, che poi sono diventati due e alla fine lei è diventata una brillante barista di un bar della Florida. Questo finché un giorno lei e la sua migliore amica Nadine scoprono che la NASA cerca aspiranti astronauti per andare sulla ISS. Peccato che Rex non abbia esattamente il curriculum scolastico e professionale per potersi anche solo candidare.

Rex ci prova anche a candidarsi lo stesso in maniera trasparente, puntando a convincere la NASA della sua pura passione, ma poi Nadine intercede per lei e "abbellisce", o per meglio dire falsifica completamente il curriculum dell'amica, facendo sì che i responsabili del programma di addestramento ammettano la candidatura di Rex.

E così lei, che all'inizio non sa che cosa ha fatto Nadine, partecipa in totale tranquillità, rimanendo sé stessa e dando adito a una serie di inevitabili equivoci. Ma cosa succede quando scopre come è arrivata fin lì? E soprattutto cosa succede se e quando la scoprono? Ci fermiamo qui per non rivelare tutto, ma date uno sguardo al trailer di Space Cadet.

Perché vedere Space Cadet

Come diciamo di solito in questi casi, non stiamo certo parla do di un film da Oscar. Ma nel suo genere, Space Cadet è un film sicuramente più onesto del curriculum di Rex, e mantiene quello che promette: due ore in spensieratezza con una storia che non ha particolari colpi di scena (nel senso: per quanto sia una commedia si spera bene che a un certo punto scoprano l'inghippo nel fare i controlli del caso prima di mandare qualcuno nello spazio) ma che comunque ha una sua originalità e freschezza. Una commedia perfetta per una sera d'estate, magari prima o dopo aver guardato le stelle, per provare a immaginare una passeggiata nello spazio come metafora dei sogni di qualunque bambina o bambino.

Voto: 6.3