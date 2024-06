Space Cadet: trailer, trama e data di uscita su Prime Video del film commedia con Emma Roberts

In arrivo su Prime Video il film Space Cadet, una promettente commedia "spaziale" con protagonista Emma Roberts, la nipote di Julia Roberts che su Prime abbiamo già apprezzato nel romantico La scelta del destino. Di seguito il trailer e tutte le informazioni, dalla trama al cast e alla data di uscita.

Di cosa parla Space Cadet

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta prendendo la piega desiderata. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e, grazie ad un piccolo abbellimento ad opera della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu), la sua domanda “truccata” le vale l’ingresso nel programma ultra-competitivo di addestramento per astronauti della NASA. Messa alle strette, Rex deve affidarsi alla propria prontezza di spirito, forza d'animo e determinazione per rientrare tra i primi della classe. I direttori del programma della NASA, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper), l’hanno sicuramente notata, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l'addestramento e a raggiungere il cosmo prima di far saltare la sua copertura? Space Cadet è una commedia sul potere di essere se stessi, per seguire i propri sogni e puntare alle stelle.

Il cast del film

Il film è scritto e diretto da Liz W. Garcia (Purple Hearts, The Sinner), nel cast ci sono appunto Emma Roberts e poi Tom Hopper, Poppy Liu and Gabrielle Union, Kuhoo Verma, Desi Lydic, Sebastián Yatra, Yasha Jackson, Andrew Call, Troy Iwata, Josephine Huang, Dave Foley, Sam Robards, Joshua Harto. I produttori esecutivi sono Michael Tadross, Chris Bosco, Liz W. Garcia, Gideon Yu, Jaeson Ma, Emma Roberts, i produttori Greg Silverman e Jon Berg.

Il trailer di Space Cadet

Questo il trailer ufficiale in italiano di Space Cadet

Quando esce Space Cadet

Il film esce in streaming su Prime Video dal giorno giovedì 4 luglio 2024.

