"Sulle ali dell'onore", il film su Prime è un polpettone indigesto con un solo pregio

Dal 13 aprile in esclusiva streaming su Prime Video è uscito il film Sulle ali dell'onore (titolo originale Devotion), da non confondere con Sulle ali della speranza uscito qualche giorno prima, anche se come quello anche questo parla di una storia vera.

Una storia che evidentemente sta piacendo agli italiani, visto che da diversi giorni Sulle ali dell'onore è il film più visto sulla piattaforma streaming di Amazon. A noi invece questo film non è piaciuto, ma prima di passare alla nostra critica riassumiamo brevemente la trama.

Di cosa parla "Sulle ali dell'onore"

Verso la fine della seconda guerra mondiale il governo USA decise di creare una forza aerea d'élite, che però non fece in tempo a formarsi che la guerra era finita. Non passano molti anni, però, prima che inizi una guerra poco nota non solo in Italia, ma anche in America, ovvero la guerra di Corea.

Spiegato il contesto, presentiamo i personaggi principali, ovvero due piloti della Squadra 32 protagonista del film: da una parte il guardiamarina Jesse Brown (Jonathan Majors, il Kang del Marvel Cinematic Universe), dall'altra il tenente Tom Hudner (Glen Powell).

I due diventano amici nonostante molte differenze: Jesse è sposato e ha una figlia, è un pilota d'istinto che prima di un volo importante si carica insultandosi allo specchio (un po' come Nate Shelley di Ted Lasso). Tom invece è single, posato, uno che segue le istruzioni.

E poi Jesse è nero, ed è una cosa non di poco conto negli Stati Uniti del 1950. Perché in effetti Devotion racconta la storia vera di uno dei primi piloti d'aereo di colore della Marina americana, il guardiamarina Jesse Brown e del suo amico Tom Hudner. Quindi se volete spoiler vi basterà cliccare sui link qui sopra per leggere la loro storia su Wikipedia, noi invece ci fermiamo qui, con il trailer in lingua originale di Devotion.

Perché (non) vedere "Sulle ali dell'onore"

Più che degna, quindi, l'ispirazione di questo film: raccontare la storia di un eroe sconosciuto ai più, che dovette fronteggiare il disprezzo delle persone per cui rischiava la vita è assolutamente meritevole. Ma l'intenzione è l'unico pregio di questo film, almeno secondo noi.

E del resto, se un film distribuito dalla Sony (non l'ultima delle compagnie) costato 90 milioni di dollari ne ha incassati nei cinema di tutto il mondo poco più di 20 milioni (21,8 secondo Wikipedia) un motivo ci sarà. Forse più d'uno, per la verità.

Iniziamo da una trama che - ci sia consentita la metafora in tema - stenta a decollare. Ci vuole un po' prima di capire di chi davvero parli il film, e considerata la durata di oltre due ore forse significa che qualcosa si poteva tagliare.

Anche quando si mettono a fuoco i protagonisti, si fa fatica a farsi trasportare, a emozionarsi. Persino il razzismo violento che Brown ha dovuto subire è appena accennato, se non in modalità "o dimo" per citare Boris.

Così, quando arriva faticosamente la fine si ha una deludente sensazione di pesantezza, ma non di sazietà. Non come in un dramma che travolge lo spettatore, per intenderci, ma come dopo aver mangiato qualcosa di veramente indigesto e nemmeno saporito. Tenetene conto, quando lo trovate tra i film più visti.

Voto: 4.5