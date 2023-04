"Sulle ali della speranza", perché non farsi ingannare dalla pessima traduzione del titolo

Un'immagine del film

Dal 7 aprile su Prime Video è disponibile il film Sulle ali della speranza, con Dennis Quaid nei panni di un padre di famiglia che si ritrova a dover prendere i comandi di un aereo per salvare la propria famiglia.

Il film parla di una storia vera avvenuta a Pasqua del 2009 e sia il titolo italiano sia quello originale - On a wing and a prayer (su un'ala e una preghiera) - fanno riferimento al fatto che la famiglia protagonista appartiene alla cosiddetta Chiesa di Cristo ed è molto religiosa.

Tuttavia la visione di questo film non ha nulla a che fare con la fede degli spettatori, ed è per questo che consigliamo Sulle ali della speranza a prescindere dal credo di ognuno. Il perché lo spieghiamo in questa recensione, ma prima riassumiamo brevemente la trama.

Di cosa parla "Sulle ali della speranza"

Doug White è un farmacista cinquantenne con la passione per il volo. Una passione che però non va di pari passo col suo talento da pilota, viste le difficoltà che trova nel far atterrare un Cessna nella lezione di prova con cui si apre il film.

Se la cava decisamente meglio al barbecue, e infatti vince una gara con la sua famiglia (moglie, due figlie e fratello maggiore). E siccome la sua famiglia è benestante e molto religiosa, festeggia la vittoria offrendo da mangiare ai concorrenti, al pubblico e ai bisognosi lì intorno.

Insomma, una bella famigliola, nonostante una figlia maggiore in quell'età in cui il conflitto coi genitori è inevitabile. Purtroppo però il loro equilibrio viene turbato quando arriva una telefonata che annuncia la morte dell'amato fratello. Doug non si capacita di quanto successo, e al funerale mette persino in discussione la propria fede.

Per tornare a casa dopo il funerale, alla famiglia di Doug viene offerto da un amico di famiglia un passaggio su un piccolo aereo privato. E ovviamente il viaggio non andrà liscio, anzi metterà alla prova ogni aspetto della vita e delle convinzioni di Doug. Non diciamo altro per non fare spoiler, qui sotto potete guardare il trailer (in lingua originale).

Perché vedere "Sulle ali della speranza"

Come detto, se vi aspettate un film sulla fede e il rapporto con Dio, siete fuori rotta. Perché, a dispetto del titolo, questo è un film corale, in cui più che la fede contano le competenze e la passione di chi lavora nelle torri di controllo.

Non si tratta di un capolavoro, e la rinuncia all'uscita nei cinema ne è un indicatore, ma una storia che mischia sapientemente punti di vista e personaggi differenti mantenendo alta la tensione dall'inizio alla fine. E non è affatto poco.

Voto: 7