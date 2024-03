The Bad Guy 2: torna la serie con Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio. New entry Stefano Accorsi

The Bad Guy, la serie italiana Prime Video con Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio torna con una seconda stagione. Tante le novità per il nuovo capitolo di questa serie tra il crime e la dark comedy che ha saputo conquistare pubblico e critica tra cui l'entrata nel cast di uno degli attori italiani più amati, Stefano Accorsi. Ma cosa sappiamo finora sui nuovi episodi della serie e quando uscirà su Prime Video The Bad Guy 2? Scopriamolo.

The Bad Guy 2: la trama

La prima stagione di The Bad Guy, acclamata da pubblico e critica, ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato. Questa seconda stagione torna come un ponte tra passato e futuro, tra i fantasmi di rimpianti e rimorsi e il desiderio di una nuova, irraggiungibile vita.

The Bad Guy 2: regia, produzione, sceneggiatura

The Bad Guy 2 è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, la seconda stagione di The Bad Guy è prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Valori, Viola Prestieri di Indigo Film in coproduzione con Amazon MGM Studios, in associazione con il distributore internazionale FIFTH SEASON e in collaborazione con Rai Cinema

The Bad Guy 2: quando esce su Prime Video

La seconda stagione di The Bad Guy debutterà in Italia su Prime Video nel 2025, e successivamente sarà trasmessa da Rai che manderà in onda anche la prima stagione in chiaro.