The Baxters: trama, trailer e data di uscita su Prime Video della serie "cristiana"

In uscita su Prime Video c'è una serie tv piuttosto particolare, soprattutto agli occhi del pubblico italiano. Si intitola The Baxters, e parla di una famiglia: fin qui niente di nuovo, se non fosse che The Baxters è una serie tv in un certo senso religiosa (un po' come Settimo Cielo), tratta dalla serie di libri della scrittrice cristiana Karen Kingsbury. Ma entriamo più nei dettagli di trama, cast, trailer e data di uscita.

Di cosa parla The Baxters

The Baxters è un affascinante dramma familiare che segue Elizabeth e John Baxter e i loro cinque figli adulti. La prima stagione di The Baxters è incentrata sulla figlia di Elizabeth e John, Kari, che apprende la scioccante verità che il marito professore, Tim, ha avuto una relazione segreta con uno dei suoi studenti universitari. Mentre la sua relazione viene messa alla prova, Kari cerca conforto nella fede e nella sua famiglia per capire se l'amore è veramente una scelta e se il suo matrimonio può essere salvato. In questo percorso profondamente commovente basato sulla fede, i Baxter devono riunirsi come una famiglia per lavorare attraverso le sfide della vita.

Il cast della serie

La protagonista della serie è Roma Downey, che in passato è stata l'angelo Monica della serie Il tocco di un angelo, e che è anche presidente della Lightworkers Media, la divisione mediatica cristiana della MGM (società acquisita da Amazon).

Con Downey, che è anche produttrice, nel cast ci sono Ted McGinley, Ali Cobrin, Masey McClain, Josh Plasse, Cassidy Gifford, Reilly Anspaugh, Emily Peterson, Brandon Hirsch, Taylour Paige, Kathie Lee Gifford, Jake Allyn, Damien Leake, Orel De La Mota.

Un teaser di The Baxters

Per capire lo stile di The Baxters si può dare uno sguardo alla clip video qui sotto, una specie di teaser della serie.

Quando esce The Baxters

La nuova serie è disponibile dal 28 marzo su Prime Video.