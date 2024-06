The Boys 4, quando escono gli episodi su Prime Video: il calendario completo

Ci siamo, a due anni di distanza dalla scorsa stagione arriva finalmente The Boys 4, la serie tv più violentemente divertente e più spettacolarmente orripilante che ci sia. Se state leggendo queste righe conoscete già la serie quindi non vi servono particolari presentazioni.

Ma se volete sapere quando escono gli 8 episodi che compongono la quarta stagione di The Boys siete sicuramente nel posto giusto. Di seguito elenchiamo i titoli - in inglese - delle puntate e la relativa data di uscita. Spoiler: non usciranno tutti il 13 giugno.

Il calendario di uscita degli episodi di The Boys 4

Episodio 4x01. Titolo: Department of Dirty Tricks - data di uscita: giovedì 13 giugno 2024

Episodio 4x02. Titolo: Life Among the Septics - data di uscita: giovedì 13 giugno 2024

Episodio 4x03. Titolo: We'll Keep the Red Flag Flying Here - data di uscita: giovedì 13 giugno 2024

Episodio 4x04. Titolo: Wisdom of the Ages - data di uscita: giovedì 20 giugno 2024

Episodio 4x05. Titolo: Beware the Jabberwock, My Son - data di uscita: giovedì 27 giugno 2024

Episodio 4x06. Titolo: Dirty Business - data di uscita: giovedì 4 luglio 2024

Episodio 4x07. Titolo: The Insider - data di uscita: giovedì 11 luglio 2024

Episodio 4x08. Titolo: Assassination Run - data di uscita: giovedì 18 luglio 2024