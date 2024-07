The Boys 4, la spiegazione del finale di stagione della super serie Prime Video

Giovedì 18 luglio su Prime Video è uscito Assassination Run, titolo dell'ottavo e ultimo episodio di The Boys 4, quarta e penultima stagione della serie tv Amazon Original ideata da Eric Kripke e tratta dall'omonimo fumetto d Garth Ennis e Darick Robertson.

Lo spettacolare finale di The Boys 4, che a differenza del passato ha effettivamente portato avanti la storia in vista dell'ultima stagione, ha confermato quello che vi avevamo detto nella nostra recensione uscita con il debutto della nuova stagione, e cioè che per comprendere appieno quello che si vede in The Boys bisogna aver visto (almeno) anche lo spinoff Gen V.

Ad ogni modo, anche se non avete fatto "i compiti", ecco il nostro riassunto-spiegazione del finale di The Boys 4, con le risposte alle vostre domande e i chiarimenti ai vostri dubbi. Chiaramente, di qui in poi è pieno di spoiler come in ogni recap che si rispetti.

Come inizia l'ultimo episodio di The Boys 4

Hughie non riconosce la finta Starlight, che gli fa la proposta

Butcher in ospedale parla ancora con Joe

Patriota scopre la foto regalata da Butcher a Ryan

La vera Annie prigioniera della mutaforma

La steak house con le cameriere in topless: l'ultimo desiderio di Butcher

Homelander rivela in diretta il segreto di Neuman

MM chiede a Hughie di tirare fuori il file di Vicky, ma non c'è più

Ryan va da Butcher e Grace Mallory

Patriota ordina di uccidere tutti, Ashley si inietta il V

Singer in un bunker, la mutaforma attacca (e alla fine arriva Annie)

Neuman è preoccupata e Patriota la minaccia

Frenchie ha creato il virus, chiarimento Annie-Hughie, Vicky chiede aiuto ai Boys

Hughie convince gli altri a perdonare Vicky

Il bacio tra Frenchie e Kimiko

Ryan scappa da Butcher e ferisce (o uccide?) Grace

Butcher uccide Neuman e si prende il virus

Sage rivela a Butcher che tutto è andato secondo i piani

Calhoun si affida ai supereroi: l'epilogo di The Boys 4

La scena post credits di The Boys 4: ritorna Soldatino

La puntata inizia con i titoli del telegiornale della VNN, che annunciano la cancellazione del film "Allenando A-Train" per presunti problemi di costi (in realtà è perché A-Train è la talpa appena scoperta, e anche perché il regista Adam Bourke è stato giustamente umiliato da Ryan dopo che aveva molestato una sua collaboratrice). E poi c'è spazio per un imbarazzante spot contro il razzismo dei razzistissimi eroi Vought e infine un po' di fango su "Dakota Bob", come viene chiamato offensivamente il neo presidente Robert Singer che si accinge alla ratifica della propria elezione e poi a mettere in atto la sua agenda contro i super.

Alla base dei Boys c'è Latte Materno con una funesta maglia "Dead Prez" ("presidente morto") che incita Frenchie affinché concluda la realizzazione del virus che sta testando sulla gamba tagliata a Kimiko dopo che era stata punta a tradimento da Sameer, l'ormai ex compagno di Victoria Neuman.

A casa di Hughie e Starlight, intanto, Hughie sta seguendo l'elezione di Singer e non si rende ancora conto che Annie-Starlight è in realtà la cecchina mutaforma che avevano quasi catturato nello scorso episodio. Hughie non realizza neanche quando la solitamente rilassata Annie si presenta con un vestito elegante e gli chiede di sposarlo, con lui che prende l'anello che conservava da tempo e glielo mette al dito prima che i due facciano l'amore.

Poi lei nota che la sua pelle finta si sta staccando e va dalla vera Starlight a "ricaricarsi" di contatto fisico e accesso ai suoi ricordi, trovando subito le chiavi della macchina, cosa che fa insospettire Hughie.

Butcher in ospedale parla ancora con Joe

Butcher è in ospedale dopo aver perso i sensi mentre guardava lo show interrotto da Ryan che non voleva dire quelle cose razziste scrittegli dal padre. E al niostro macellaio appare ancora l'immagine del suo vecchio collega Joe Kessler, che gli ricorda che l'unico modo per non far vincere Patriota è riprendere il virus consegnato agli altri boys e usarlo per sterminare fino all'ultimo super, compresi Ryan, Kimiko e Annie.

Joe dice a Billy che lui è solo una proiezione della mente malata di Butcher, quindi sa che lui vuole compiere il super genocidio, ma Butcher prova a scacciarlo dalla mente. E in quel momento nella stanza di ospedale arriva Grace Mallory, la sua vecchia capa che vorrebbe tanto riprendere Ryan sotto la sua ala protettiva, per sottrarlo al malvagio Homelander.

Patriota scopre la foto regalata da Butcher a Ryan

E proprio lui, il cattivone più cattivo di tutti, è a casa che raccoglie l'ennesimo pelo bianco prima di restare disgustato da sé stesso e mettersi a ordinare lo zaino di Ryan, dove però trova la foto che Butcher ha regalato a suo figlio, con lo stesso Billy insieme alla mamma di Ryan. Ovviamente Patriota la prende malissimo e devasta il suo stesso appartamento, in cui arriva uno spaventato Ryan che invece di stare con suo padre pensa giustamente ad allontanarsene.

La vera Annie prigioniera della mutaforma

La vera Annie January nel frattempo è ancora in qualche scantinato, prigioniera della mutaforma che ha preso il suo posto a casa e nel letto con Hughie oltre che tra i Boys. La sua carceriera si ricarica, le parla della proposta e del sesso fatto col. suo fidanzato e le comunica l'intenzione di usarla come capro espiatorio dell'omicidio di Singer che sta realizzando.

La steak house con le cameriere in topless: l'ultimo desiderio di Butcher

Hughie telefona a Butcher in ospedale per chiedere il suo aiuto a scongiurare l'assassinio di Singer, e questi in pratica gli dice che sta morendo e che come ultimo desiderio chiede all'amico di andare in una steak house del Nevada in cui Butcher e i suoi amici volevano andare perché le cameriere erano in topless. Hughie accetta di fargli questo estremo favore, e Butcher gli chiede di dire agli altri che lui è dispiaciuto per tutto.

Homelander rivela in diretta il segreto di Neuman

Mentre Firecracker inizia ad accusare i primi effetti collaterali della medicina presa per poter allattare Homelander, la stessa super bigotta conduce uno show sulla VNN in cui sono ospiti Patriota e Neuman. La politica inizia a fare i suoi discorsi politici, ma Patriota è stufo e decide di rivelare a tutti in diretta, con tanto di raggio laser rimbalzato come prova, che Victoria Neuman è una supereroina che ha infiltrato il governo per sostenere la causa dei super. E Vicky si arrabbia col suo alleato che l'ha svergognata in tv e che non ha neanche pensato al fatto che se vuole attuare il suo super colpo di stato dovrà arrestare mezzo Paese. E ora che lo realizza, chiede ad Ashley di fare una lista con tutti i dipendenti Vought non-super che potrebbero ricattarlo: il loro destino è segnato...

MM chiede a Hughie di tirare fuori il file di Vicky, ma non c'è più

Calhoun, lo speaker della Camera alleato di Patriota e Neuman, ratifica l'elezione di Singer mentre i Boys si preparano a entrare ancora una volta in azione. E dunque MM chiede a Hughie di sbrigarsi con la creazione del virus e a Hughie di tirare fuori il file segreto in cui sono riportate tutte le mosse losche di Victoria per poterla ricattare e costringerla a dimettersi, ma ovviamente la mutaforma ha fatto sparire tutto.

Ryan va da Butcher e Grace Mallory

In tv il neo presidente Singer annuncia l'intenzione di indire nuove elezioni senza Neuman, in ospedale invece Billy e Grace vengono raggiunti da Ryan. A cui chiedono di stare con loro e non tornare dal padre, e anche se Ryan è titubante alla fine Butcher lo convince a fare una partita a forza 4.

Patriota ordina di uccidere tutti, Ashley si inietta il V

Nella sala riunioni dei Sette, mentre un commosso Abisso ripensa alla sua amata polpessa che ha lasciato morire senza acqua (e Firecracker continua a tossire fastidiosamente... per il suo "pupo"), Patriota si fa dare la lista da Ashley e la congeda, ma quando comunica agli altri super 7 che dovranno ucciderli Singer e tutti gli umani ribelli, Ashley sente di nascosto e va a iniettarsi una bella dose di compost V: subito cade in ginocchio e la sua testa senza capelli si contorce in modo inquietante.

Singer in un bunker, la mutaforma attacca (e alla fine arriva Annie)

Sotto il ministero delle infrastrutture il presidente Singer viene fatto nascondere in un bunker per sfuggire a un attentato, ma lì c'è anche la finta Starlight. Che però viene scoperta da Hughie quando lei si dice accaldata (mentre la vera Annie è "al 90% pashmina", dirà poi lui alla vera Annie); subito avverte Mother's Milk, ma la mutaforma capisce subito di essere stata scoperta e messa alle strette inizia subito ad attaccare tutti per uccidere Singer.

Kimiko difende il presidente, ma la falsa Annie le spezza il collo rendendola temporaneamente inerme. Quando tutto sembrs perduto arriva la vera Annie, che è riuscita a liberarsi delle catene e alla fine riesce ad avere la meglio sulla mutaforma e la uccide soffocandola.

Neuman è preoccupata e Patriota la minaccia

Primo tentativo di attentato fallito: Vicky lo comunica per telefono a Patriota, che non ammette il fallimento e non vuole neanche richiedere aiuto a Sage, che lui stesso ha allontanato. Non solo: Homelander reagisce alle giustificate preoccupazioni di Neuman dicendole che dovrà fare quello che lui gli dice altrimenti la figlia Zoe sarà fatta a pezzi.

Frenchie ha creato il virus, chiarimento Annie-Hughie, Vicky chiede aiuto ai Boys

Alla base dei nostri ragazzi il geniale Frenchie ha finalmente realizzato il virus: lo dice ai suoi compari di ritorno dal bunker presidenziale, con Annie che giustamente è lievemente gelosa di quello che Hughie ha fatto con la mutaforma, ma lui la rassicura sul fatto che la ama nonostante i suoi difetti.

Hughie viene poi chiamato da Victoria, che gli comunica l'intenzione di mollare il minaccioso Patriota per aiutare i Boys a sconfiggerlo, dopodiché lei si dimetterà e sparirà dalla circolazione.

Hughie convince gli altri a perdonare Vicky

Al palazzo della Vouth ci sono Firecracker, Abisso e Black Noir che eseguono gli ordini del capo e uccidono tutti gli umani, compresa la Ashley assistente di Ashley (e Black Noir ha la sua "erezione da omicidio" che aveva sempre il suo predecessore, come gli aveva raccontato Deep).

A "casa Boys" invece Hughie fatica ma riesce a convincere gli altri ad accogliere la pericolosa Vicky che ha scaricato Homelander. Hughie spiega che se vogliono distinguersi dai crudeli super tanto vale che si mostrino umani, perdonando Victoria e proteggendo lei e la figlia Zoe. E alla fine gli altri si convincono, così come Annie che si convince a dargli un'altra chance dopo che lui avrà fatto i test per vedere se ha preso "la sifilide del mutaforma".

Il bacio tra Frenchie e Kimiko

E dopo questa lezione sul perdono si ricongiungono anche Frenchie e Kimiko, che superano i loro dissapori avuti per tutta la stagione, quando Frenchie aveva una relazione con Colin e dopo quando si era costituito per gli mocidi commessi, e finalmente i due si dichiarano amore e si baciano.

Ryan scappa da Butcher e ferisce (o uccide?) Grace

In ospedale continua la partita di forza 4, ma Grace ha qualcosa da dire a Ryan, e cioè che deve nascondersi per un po' perché deve allenarsi. Per cosa? Per uccidere suo papà Homelander, visto che è l'unico in grado di farlo e visto che il caro papino ha commesso delle stragi orrende.

Il ragazzo non gradisce affatto la proposta, si sente preso in giro e quando Mallory prova a trattenerlo lei la spinge via con forza, la ferisce o forse la uccide, e se ne va. Questo gesto fa male al cuore a Butcher, e infatti vediamo tornare alle sue spalle la visione di Joe, che significa che Billy è pronto a chiedere il "suo aiuto" per fare quello che qualche puntata fa ha fatto, senza rendersene conto, a Ezekiel.

Butcher uccide Neuman e si prende il virus

Quindi, quando Vicky e Zoe arrivano nella base dei boys per dettare le condizioni dell'accordo, sopraggiunge Butcher. Che mette da parte un supplicante Hughie e fa uscire una serie di tentacoli dal suo petto, con ncui fa letteralmente a pezzi Victoria, uccisa a sorpresa davanti agli occhi di Zoe, anche lei messa al tappeto da Butcher.

Dopodiché Billy si fa dare il virus da Frenchie, dice agli altri di non farsi vedere in giro per un po' e se ne va a compiere la strage che deve compiere (ma per ora senza toccare Kimiko e Annie). "A proposito, prego eh" dice congedandosi dal resto del gruppo.

Sage rivela a Butcher che tutto è andato secondo i piani

Patriota è un po' depresso quando vede in tv che Neuman è stata uccisa. Ma arriva Sage ed è particolarmente soddisfatta perché in realtà è tutto andato secondo i suoi piani, orditi già tenendo conto del fatto che Patriota avrebbe fatto qualche sua tipica idiozia.

Infatti Singer è stato arrestato perché è uscito il video in cui lui diceva ai Boys che avrebbero dovuto uccidere prima Neuman. E il nuovo presidente è il conservatore Calhoun, lo speaker della camera che ha giurato fedeltà proprio a Homelander. "La prossima volta però fidati di me, magari" dice Sage a Patriota che, a modo suo, si è scusato.

Calhoun si affida ai supereroi: l'epilogo di The Boys 4

E dunque in una successiva diretta tv vediamo Calhoun annunciare che è indetta la legge marziale, per cui d'ora in poi la sicurezza è affidata ai supereroi che risponderanno direttamente a Homelander.

Che prende la parola e annuncia che i nostri Boys e tutti i traditori saranno perseguiti e puniti. Per cui vediamo i nostri amici provare a scappare a coppie, ma essere tutti ripresi dai super. Compresi Kimiko e Frenchie: lui viene convinto a seguire i cattivi da Cate, mentre l'altro "guardiano della Godolkin" proveniente da Gen V, Sam, tiene a bada Kimiko.

Solo Starlight, che ha recuperato i suoi pieni poteri, riesce a scappare volando quando vengono a prendere lei e Hughie. Ma Butcher è ancora in giro e nell'ultima scena prima dei titoli di coda lo vediamo guidare su una strada innevata, con Joe "seduto" sui sedili dietro.

La scena post credits di The Boys 4: ritorna Soldatino

Ma come tradizione da queste parti, i titoli di coda vengono interrotti per la vera scena finale. Patriota raggiunge il presidente Calhoun in qualche laboratorio, e lì scopriamo che Soldier Boy - Soldatino è ancora vivo, in una teca mostrata al suo figlioletto che non riesce a trattenere l'emozione nell'ultima scena di questa penultima stagione di the Boys.