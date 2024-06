The Boys 5 ci sarà e sarà l'ultima stagione: l'annuncio ufficiale del creatore della serie Prime Video

The Boys 4 ha fatto il suo debutto su Prime Video, con i primi 3 episodi, e Eric Kripke il creatore della super serie tv ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, ha voluto chiarire una cosa ufficialmente: The Boys 5 ci sarà, e sarà l'ultima stagione.

L'annuncio è arrivato con un post su X (o Twitter, per i nostalgici) dello stesso Kripke, che ha condiviso l'ultima pagina della sceneggiatura dell'ottavo e ultimo episodio di The Boys 4. La pagina è oscurata, ma al fondo si legge in inglese "See you for our final season, motherfuckers" ("ci vediamo per la nostra stagione finale, bastardi"). E siamo pronti a scommettere che quelle parole verranno pronunciate da Butcher.

Il tweet di Eric Kripke

Nel tweet, o post su X, Kripke ha scritto: "La premiere della stagione 4 di The Boys è un buon momento per annunciarlo: la stagione 5 sarà la stagione finale! È sempre stato il mio piano, ho solo dovuto essere blindato sul punto fino all'ok definitivo dalla Vought. Sono emozionato di portare la storia a un climax cruento, epico e umido. Guardate la stagione 4, perché la fine è iniziata!"

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024

Quando uscirà The Boys 5

Ovviamente nessuna informazione in merito, ma possiamo tranquillamente ipotizzare che la quinta e conclusiva stagione di The Boys non arrivi prima della fine del 2025, più probabilmente nel 2026.