The Burial: la storia vera dietro il film con Jamie Foxx

Dopo la Première di settembre al Toronto Film Festival e l'uscita (limitata) in patria, il legal drama "The Burial" approda in tutti il mondo su Prime Video il 13 ottobre 2023. Diretto da Maggie Bets e interpretato da Jamie Foxx e Tommy Lee Jones, il film tratta dinamiche care al cinema statunitense - siamo al cospetto di una tipica storia da Davide contro Golia - ma tratte in tale circostanza da eventi davvero accaduti. Leggiamo la storia dell'avvocato Willie E. Gary e del suo cliente Jeremiah Joseph O'Keefe.

The Burial: la storia vera

La vera storia di "The Burial" è stata raccontata per la prima volta dal giornale New Yorker in un articolo datato 1999. Protagonista della vicenda è Willie E. Gary (interpretato nel film da Jamie Foxx), un avvocato che si contraddistingue per aver curato casi particolarmente delicati con risultati sorprendenti. Nato in povertà, è una persona che si è fatta da sè: dopo aver frequentato la facoltà di giurisprudenza ha iniziato a lavorare per l'ufficio del difensore pubblico, occupandosi inizialmente di un processo per omicidio. I tagli apportati ai finanziamenti hanno compromesso il suo lavoro e Gary è stato costretto a ripartire da zero.

Il racconto narra la lotta dell'uomo per aprire uno studio legale suo, dove ha iniziato a farsi un nome con approcci non convenzionali e vincenti: in particolar modo si segnala una battaglia contro una compagnia assicurativa con in ballo un accordo da $ 225.000.

Il caso per il quale oggi Willie E. Gary è ricordato è però quello del 1995, ribattezzato "The Burial" e al centro del lungometraggio targato Prime Video. Jeremiah O'Keefe, un proprietario della casa funebre del Mississippi, assunse Gary per fare causa a Ray Loewen e la sua attività in rapida espansione che stava mettendo le piccole imprese, come quella di O'Keefe, fuori dal mercato.

O'Keefe ottenne una promessa di una famiglia di poter riacquistare quella che un tempo era la casa della sua famiglia, persa ai tempi della Grande Depressione,per trasformarla in una casa funebre. Quando il gruppo Loewen arrivò in città, seguì un modello non sostenibile, alzando a dismisura le tariffe sotto il suo nuovo monopolio.

In tribunale, O'Keefe affermò che le pratiche commerciali di Loewen facevano parte di un modello più ampio e fraudolento per costruire un monopolio multistato più ampio sul business della casa funebre. L'avvocato Gary, rappresentante di O'Keefe, usando strategie ben precise e con il senno di poi geniali: inizialmente chiese un accordo di $ 125 milioni. La giuria si espresse in modo più che favorevole nei confronti di O'Keefe, assegnando al cliente di Gary la bellezza di $ 500 milioni di danni. Paradossalmente, in un secondo momento con parte del denaro ottenuto O' Keefe acquistò alcune attività dell'azienda di Lowen.