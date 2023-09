The Burial, il trailer della "commedia funebre" Prime Video con Jamie Foxx e Tommy Lee Jones

Su Prime Video è in arrivo una "commedia funebre" (la definizione è nostra e la vorremmo estendere anche a Raymond & Ray) intitolata The Burial - Il caso O'Keefe e con un cast che vede due premi Oscar nelle parti dei due protagonisti.

Il film è ispirato alla vera storia di Jeremiah O'Keefe - soldato in guerra, poi politico, imprenditore assicurativo e impresario di pompe funebri, leggete la sua pagina Wikipedia solo se non temete spoiler e sapete l'inglese - e in questo articolo riportiamo tutte le informazioni e il trailer ufficiale.

Quando esce The Burial su Prime

Il film uscirà in tutto il mondo su Amazon Prime Video dal giorno venerdì 13 ottobre.

Il cast del film

I due premi Oscar citati sono Tommy Lee Jones (che vinse nel 1994 con Il fuggitivo) e Jamie Foxx (vincitore nel 2005 con Ray in cui interpretava Ray Charles). Nel cast anche Jurnee Smollett, Mamoudou Athie, Pamela Reed, Bill Camp e Alan Ruck.

Il film, della durata di 126 minuti, è diretto da Maggie Betts, la storia scritta da Doug Wright e la sceneggiatura di Doug Wright e Maggie Betts si basano sull'articolo del The New Yorker scritto da Jonathan Harr. Prodotto da Celine Rattray, Trudie Styler, Jamie Foxx, Datari Turner, Jenette Kahn, Adam Richman, Bobby Shriver.

Di cosa parla The Burial: Il caso O'Keefe

Ispirato a una storia vera. Quando un accordo per stretta di mano va storto, il proprietario di un’impresa di pompe funebri Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones) ingaggia il carismatico e persuasivo avvocato Willie E. Gary (Jamie Foxx) per salvare l’azienda di famiglia. Gli animi si infiammano e si ride man a mano che il legame fra l’improbabile coppia si rafforza, mentre i due denunciano la corruzione aziendale e l’ingiustizia razziale in questa storia trionfante e ispiratrice.

Il trailer ufficiale

Questo il trailer ufficiale in lingua originale di The Burial: Il caso O'Keefe.