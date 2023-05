A che ora esce The Ferragnez 2 su Prime Video

Chiara Ferragni e Fedez stanno per tornare su Prime Video con la seconda stagione della loro serie The Ferragnez. Attesissima e chiacchieratissima, questa serie racconterà la vita e la carriera di due dei personaggi più influenti della società contemporanea puntando i riflettori su alcune tematiche importati dalla malattia alla crisi di coppia, dalla difficoltà di portare avanti il ruolo di genitori e quello di professionisti alle sfide di tutti i giorni. Ma cosa dobbiamo aspettarci da The Ferragnez 2 e, soprattutto, quando usciranno gli episodi su Prime Video? Scopriamolo insieme.

Di cosa parlerà The Ferragnez 2

The Ferragnez 2 accenderà i riflettori sugli eventi principali vissuti dai Ferragnez in tutto il 2022 nella loro vita privata e professionale. Il primo grande tema trattato sarà il tumore di Fedez che sarà raccontato con immagini esclusive dal reparto di oncologia dell'ospedale partendo dalla diagnosi e fino all'operazione al pancreas. Vedremo tutto il dolore di Chiara e Fedez nel vivere questa traumatica esperienza e come l'hanno superata insieme. Saranno mostrati anche il dietro le quinte dei grandi eventi a cui ha partecipato la coppia come il MET Gala, la sfilata di Dior a Siviglia, l concerto LoveMi e a rendere ancora più piccante e affascinante la serie ci saranno le riprese delle sessioni di terapia di coppia fatte da Chiara Ferragni e Fedez.

A che ora esce The Ferragnez 2 e dove vederlo gratis

La seconda stagione di The Ferragnez sarà disponibile in streaming a partire dalla mattina del 18 maggio 2023 su Prime Video con i primi quattro episodi. I fan dei Ferragnez potranno vedere gli episodi in anteprima all'Arco della Pace di Milano, insieme a Chiara Ferragni e Fedez a partire dalle 19.30 in un evento gratuito e aperto a tutti dove saranno proiettati gli episodi 1-4.