The Ferragnez 2: i fan potranno vedere i primi episodi insieme a Chiara e Fedez, dove e quando

Manca sempre meno all'uscita del secondo capitolo di The Ferragnez, la serie Prime Video che accende i riflettori su una delle famiglie più popolari e influenti del mondo contemporaneo composta dall'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, suo marito Fedez e i loro bimbi Leone e Vittoria. Dopo il successo della prima stagione che aveva raccontato la nascita del loro amore, il loro matrimonio e l'arrivo del primo figlio, questo nuovo capitolo di The Ferragnez - La serie affronterà nuove tematiche legate alla vita privata dei due super influencer dalla nascita della loro secondogenita Vittoria, al tumore di Fedez fino alla crisi di coppia vissuta da Chiara Ferragni e suo marito (crisi che ancora oggi continua a scatenare voci di divorzio).

Ma se l'attesa per scoprire tutti i retroscena sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez sale sempre di più, soprattutto dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale che mostra qualche estratto di ciò che ci aspetta con questa nuova stagione di The Ferragnez, oggi Chiara ha deciso di fare un ulteriore regalo ai suoi fan annunciano la première dei primi quattro episodi che i fan della coppia potranni vedere insieme ai loro beniamini dal vivo e in modalità completamente gratuita.

La première di The Ferragnez 2 insieme a Chiara e Fedez, dove e quando

Come annunciato dall'imprenditrice digitale, nelle sue recenti stories Instagram, i primi quattro episodi di The Ferragnez 2 saranno proiettati in anteprima per i fan che potranno vederli dal vivo insieme ai protagonisti della serie, cioè Chiara Ferragni e Fedez che, a fine proiezione, risponderanno anche ad alcune delle domande più belle fatte dai fan sui profili social di Prime Video che distribuisce la serie. L'evento, organizzato per il prossimo mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 19.30 all'Arco della Pace a Milano, è completamente gratuito e aperto a tutti e permetterà di vivere un'esperienza immersiva nella vita da sogno dei Ferragnez insieme agli stessi protagonisti della serie.

"Abbiamo deciso, per celebrare questa uscita di fare una première diversa dal solito e non soltanto con la nostra famiglia ma anche con voi, i nostri fan che sono un po' la nostra famiglia allargata - ha specificato Chiara Ferragni -. Faremo una première completamente aperta al pubblico, gratuita e sarà un'occasione bellissima per stare insieme, per conoscerci e per vedere parte della seconda stagione".

Quando esce The Ferragnez 2 su Prime Video

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.