The Ferragnez 2, dai problemi di coppia a Sanremo, cosa aspettarsi dagli ultimi episodi

Manca pochissimo all'uscita degli ultimi episodi di The Ferragnez 2, il secondo capitolo della serie Prime Video che ripercorre il dietro le quinte dell'ultimo anno vissuto dalla coppia più influente d'Italia, quella tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo l'uscita dei primi quattro episodi e di una prémiere per i fan all'Arco della Pace a Milano, stanno per debuttare sul catalogo di Prime Video anche gli episodi 5, 6 e 7 di The Ferragnez 2. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questi nuovi episodi della serie, come sarà il finale di The Ferragnez 2? Scopriamolo insieme in questo approfondimento tutto dedicato al gran finale di The Ferragnez 2 in attesa dell'uscita dello speciale dedicato a Sanremo.

Cosa aspettarsi dagli ultimi episodi di The Ferragnez 2

Dopo aver trattato vari temi dal tumore di Fedez, alla famiglia allargata con l'arrivo della piccola Vittoria e poi ancora il MET Gala e l'annuncio della presenza di Chiara Ferragni a Sanremo, gli ultimi tre episodi di The Ferragnez 2 affronteranno altre tematiche e momenti importanti della coppia di influencer. Si inizia con il concerto del LoveMI come anticipato nel finale dell'episodio 4 per poi passare all'analisi di altri argomenti legati alla coppia come la crescita del brand Chiara Ferragni e il ruolo di manager dell'imprenditrice digitale con tanto di uffici nuovi a Milano, la beneficenza di Fedez post tumore e poi ancora il desiderio di Chiara di aiutare le donne e la comunità Lgbtquia+ e lanciare messaggi importanti sul palco di Sanremo, il tutto legato dalle nuove sessioni di terapia relazionale vissuti da Chiara e Fedez davanti allo psicologo che continua a guidarli verso un continuo miglioramento personale e di coppia. I due, infatti, appaiono non sempre uniti e sulla stessa lunghezza d'onda e dovranno affrontare vari compiti per dimostrare quanto è forte la loro unione. La serie, infatti, si concluderà proprio con un focus sulla relazione tra Chiara e Fedez e il loro amore ormai lungo ben sei anni.