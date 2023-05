The Ferragnez 2, quando esce l'episodio su Sanremo

Con l'uscita degli ultimi 3 episodi di The Ferragnez 2 aumenta ancora di più l'attesa per l'episodio speciale della serie Prime Video dedicata all'avventura di Chiara Ferragni come co-conduttrice di Sanremo 2023. Riflettori puntati su uno degli eventi più importanti e controversi della coppia Ferragnez e quello che ha provocato una profonda spaccatura tra Chiara Ferragni e Fedez lanciando numerose voci di crisi tra i due. Ma quando uscirà lo The Ferragnez: Sanremo Special? E cosa dobbiamo aspettarci da quest'ultimo e rivelatorio episodio di The Ferragnez 2? Scopriamolo insieme.

Cosa aspettarsi dall'episodio su Sanremo di The Ferragnez 2

Dopo i primi sette episodi di The Ferragnez 2 che hanno affrontato vari temi dalla crisi di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez al tumore di lui per poi passare al focus sull'imprenditoria femminile e sulla beneficenza fatta dai due, The Ferragnez affronterà un altro tema importantissimo nella vita della coppia e lo farà con un episodio speciale: Sanremo 2023. L'ultima puntata della seconda stagione di The Ferragnez, infatti, è intitolata Sanremo Special e sarà un episodio speciale che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, ?fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

Quando esce The Ferragnez, Sanremo Special su Prime Video

L'episodio speciale di The Ferragnez 2 dedicato a Sanremo debutterà su Prime Video dopo l’estate, molto probabilmente a settembre 2023.