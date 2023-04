The Ferragnez 2, svelata la data di uscita e arriva anche uno speciale su Sanremo

È stata svelata la data di uscita di The Ferragnez 2. Dopo tanta attesa e altrettanto gossip sulla coppia di vip più chiacchierata degli ultimi anni, Chiara Ferragni e Fedez, sappiamo quando i nuovi episodi della serie che racconta i retroscena della loro vita da sogno debutterà su Prime Video. Arriva proprio oggi, infatti, non solo l'annuncio della data di uscita di The Ferragnez 2 con tanto di poster ufficiale dello show non-fiction sull'imprenditrice digitale e il rapper ma anche l'annuncio di uno speciale tutto dedicato a Sanremo. Ma andiamo con ordine.

The Ferragnez 2, cosa aspettarsi

The Ferragnez – La serie, torna con una seconda stagione ed è pronta a riportare sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il rapper e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, insieme alla loro famiglia che, oltre al primogenito Leone, ora si è allargata con l'arrivo della piccola Vittoria. Chiara Ferragni e Fedez torneranno dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

The Ferragnez: Sanremo Special, di cosa si tratta e quando esce

Oltre alla data di uscita della seconda stagione di The Ferragnez, Prime Video ha annunciato anche l'arrivo di uno speciale tutto dedicato all'esperienza sanremese di Chiara Ferragni, The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio che debutterà dopo l’estate e che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

Quando esce The Ferragnez 2 su Prime Video

The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.