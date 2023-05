The Ferragnez 2, arriva il primo trailer ufficiale

"Propositi per questa nuova stagione: immergermi in esperienze completamente diverse da quella che è stata la mia storia". È così che Chiara Ferragni, presenta a tutti, la seconda stagione di The Ferragnez nel primo trailer ufficiale pubblicato oggi stesso da Prime Video.

Tutto pronto per il debutto della seconda stagione dello show non-fiction che continua il racconto della vita privata e professionale dell'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni. Una serie che svela il dietro le quinte di una donna che ha fatto del mestiere dell'influencer una moda da segurie, i retroscena del suo matrimonio, tra alti e bassi, con il rapper Fedez e una vita da mamma imprenditrice da mantenere sempre in equilibrio con due bambini piccoli, il primogenito Leone e la piccola Vittoria. Ma entriamo più nel dettaglio per dare uno sguardo alle prime immagini di The Ferragez 2 e capire cosa ci aspetta.

Cosa aspettarsi da The Ferragnez 2

The Ferragnez – La serie, torna con una seconda stagione ed è pronta a riportare sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il rapper e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, insieme alla loro famiglia che, oltre al primogenito Leone, ora si è allargata con l'arrivo della piccola Vittoria. Chiara Ferragni e Fedez racconteranno, in questo nuovo capitolo della serie sulla loro vita, nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

The Ferragnez: Sanremo Special

Oltre a The Ferragnez 2, arriverà su Prime Video anche uno speciale che debutterà dopo l’estate,The Ferragnez: Sanremo Special. Si tratta di un episodio speciale che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, ?fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

Quando esce The Ferragnez 2 su Prime Video

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.