The Ferragnez 2, quando escono gli ultimi 3 episodi

The Ferragnez 2 ha appena fatto il suo debutto su Prime Video con l'uscita dei primi quattro episodi della serie. Come previsto, questa serie/reality dedicata all'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e alla sua famiglia ha subito attirato l'attenzione del pubblico che è corso a guardarsi il dietro le quinte di una delle coppie più influenti della società contemporanea. Tra racconti intimi, lacrime, risate e tante scene inedite della loro vita privata, Chiara Ferragni e Fedez sembra abbiano trovato il modo di tenere, come sempre, l'attenzione su di sé molto alta. Ma se avete già visto i primi quattro episodi di The Ferragnez 2 e siete già proiettati al gran finale di serie, ecco quando usciranno gli ultimi episodi di The Ferragnez, stagione 2 su Prime Video.

The Ferragnez 2, cosa aspettarsi dagli ultimi episodi

Le prime puntate di The Ferragnez 2 si sono incentrate su alcuni degli eventi più importanti della vita dei due influencer partendo dal tumore di Fedez e passando poi per alcuni grandi eventi mondano come il MET gala, l'annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice a Sanremo e l'organizzazione del concerto LoveMi. In questi ultimi episodi della serie vedremo altri momenti legati alla coppia come alcuni nuovi momenti di crisi tra i due seguiti poi da riavvicinamenti, il concertone benefico di Fedez a Milano che sarà mostrato nel suo dietro le quinte, altri momenti di famiglia insieme ai piccoli Leone e Vittoria e tante altre scene inedite della vita dei Ferragnez.

Quando escono gli ultimi tre episodi di The Ferragnez 2

Gli ultimi tre episodi di The Ferragnez 2 debutteranno in esclusiva su Prime Video il 25 maggio 2023.