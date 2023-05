The Ferragnez 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

The Ferragnez 2 è appena uscita su Prime Video con i suoi primi quattro episodi attirando su di sé una grande attenzione mediatica. La seconda stagione della serie dedicata al dietro le quinte della coppia più influente d'Italia, composta dall'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il rapper Fedez, continua a essere un grande successo e, ancora prima dell'uscita dei suoi ultimi tre episodi, sta già facendo ipotizzare l'arrivo di un terzo capitolo di serie. Ma The Ferragnez 3 ci sarà oppure no? Scopriamolo insieme.

The Ferragnez 3 ci sarà?

The Ferragnez 3 ci sarà? Per ora Prime Video non ha ancora confermato un terzo capitolo per la serie dedicata alla coppia di influencer Chiara Ferragni e Fedez ma tenendo conto della popolarità dei due personaggi possiamo immaginare che The Ferragnez 3 ci sarà. Intanto, però, bisognerà aspettare l'uscita degli ultimi episodi della seconda stagione e vedere come andrà la serie dal punto di vista delle visualizzazioni ma possiamo immaginare che non ci saranno particolari problemi da questo punto di vista. Per quanto riguarda gli argomenti trattati da un'eventuale terza stagione possiamo ipotizzare che potrebbero essere legati al post Sanremo, alle voci di crisi e allontanamento tra Chiara e Fedez, alle loro vacanze con la famiglia per riavvicinarsi e a tutti gli altri eventi che la coppia vivrà in questo 2023 e nei primi mesi del 2024.

Intanto a settembre 2023 debutterà l'episodio speciale dedicato all'esperienza di Chiara Ferragni a Sanremo.

Quando esce The Ferragnez 3 su Prime Video

Se dovesse essere riconfermata, The Ferrangez 3 potrebbe debuttare su Prime Video il prossimo anno raccontando le nuove avventure della vita di Chiara Ferragni e Fedez nel 2023/2024.