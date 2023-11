The Ferragnez 3 ci sarà, il mega spoiler di Fedez

Dopo l'uscita di The Ferragnez Sanremo Special su Prime Video, tutti si sono chiesti se la serie sulla vita da sogno di Chiara Ferragni e Fedez avrebbe avuto o meno una terza stagione. A distanza di poco più di un mese è lo stesso rapper a rispondere a questa domanda con un mega spoiler: The Ferragnez 3 ci sarà. La conferma del rinnovo della serie Prime video c'è stata questa mattina ed è arrivata direttamente da Fedez che nella nuova puntata del suo podcast Muschio Selvaggio si è lasciato scappare che la serie che per ben due stagioni ha raccontato i retroscena della sua famiglia, continuerà a farlo con un terzo capitolo pronto a mostrare nuovi filmati inediti del dietro le quinte della vita dei Ferragnez.

Tra una chiacchiera e l'altra, infatti, Fedez ha ammesso senza mezzi termini: "The Ferragnez 3 si farà? Sì". Parole inequivocabili che confermano il ritorno di una delle serie Prime Video più seguite degli ultimi anni. Uno spoiler inaspettato da parte di Fedez che, però, è subito stato ripreso da un'occhiataccia della sua assistente che, non aspettandosi un'uscita del genere da parte del rapper, l'ha costretto a rimangiarsi quanto detto. "Ah non si può dire? Allora no, non lo so", sono state le parole del marito di Chiara Ferragni. Nonostante questo, però, non possiamo che aspettarci che le telecamere di Prime Video siano già all'opera per catturare i nuovi contenuti di The Ferragnez 3.

The Ferragnez 3: di cosa parlerà?

Cosa dobbiamo aspettarci da The Ferragnez 3? Tante novità e tanti momenti emozionanti per la famiglia composta da Chiara Ferragni, Fedez, Leone e la piccola Vittoria. Tra i temi più delicati che saranno trattati dalla serie possiamo immaginare che sarà affrontata la morte di Matilde, la cangolina di Chiara Ferragni, che è stata parte della famiglia per bel 13 anni. E poi ancora il recente problema di salute di Fedez con un'emorragia interna che gli ha fatto quasi perdere la vita. Sarà affrontato sicuramente il tema della salute mentale, molto caro a Fedez. E come non continuare a raccontare gli alti e bassi della relazione tra Chiara e il rapper con nuove sedute dallo psicologo, nuovi litigi e nuove crisi. E poi ancora, ci sono i lavori per la nuova casa a Citylife con un trasferimento che sarà un grosso cambiamento per la famiglia. Ci sarà sicuramente l'arrivo di Paloma, la nuova cucciola della famiglia sempre pronta a regalare sketch divertentissimi e instagrammabili insieme ai siparietti di Leone e Vittoria, che stanno crescendo a vista d'occhio e nuovi progetti professionali di Chiara di cui, forse, non sappiamo ancora nulla.

The Ferragnez 3: quando esce su Prime Video?

Non avendo a disposizione ancora informazioni ufficiali sul terzo capitolo di The Ferragnez possiamo immaginare di poterlo vedere su Prime Video nella seconda parte del 2024.