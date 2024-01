Ma quando esce The Handmaid's Tale 6?

È passato più di un anno dall'uscita del finale di The Handmaid's Tale 5. Era il 9 novembre del 2022 negli Stati Uniti e il 10 novembre in Italia quando l'ultimo episodio del capitolo 5 della serie distopica tratta dal romanzo di Margaret Atwood veniva trasmesso. Un episodio intenso, pieno di colpi di scena e preludio di un finale di serie indimenticabile. The Handmaid's Tale, infatti, si concluderà con la sesta e ultima stagione che metterà fine a una delle serie tv più belle di sempre pur senza il suo storico creatore, Bruce Miller che ha lasciato la produzione della serie per dedicarsi allo spin-off The Testaments. Ma cosa sappiamo, a oggi, di The Handmaid's Tale 6? Quando uscirà il finale di questa serie che ha saputo adattare, alla perfezione, un lungimirante e futuristico romanzo degli anni '80? Scopriamolo insieme.

The Handmaid's Tale 6: a che punto siamo? Le ultime news

A che punto siamo con la realizzazione di The Handmaid's Tale 6? E quando vedremo i nuovi episodi della serie che ha consacrato Elisabeth Moss nel mondo della recitazione? Iniziamo con il dire che l'annuncio per il rinnovo di The Handmaid's Tale con una sesta e ultima stagione c'è stato ancora prima del debutto del quinto capitolo, quindi, il progetto è in fase di ideazione da molto tempo. Peccato, però, che il Covid prima e lo sciopero degli sceneggiatori e attori negli Stati Uniti, poi, abbiano scombussolato e ritardato tutta la produzione della serie. Finora, infatti, non sono trapelate molte notizie sui nuovi episodi di The Handmaid's Tale 6 e questo perché la scrittura della sceneggiatura è stata ritardata e poi interrotta. Questo ha rallentato di molto la produzione dello show che, a oggi, a scioper finito, è finalmente in fase di scrittura. Le riprese, però, non sono ancora iniziate anche se un indizio, sui social, ci ha svelato quando potrebbero cominciare. A parlare dell'inizio delle riprese di The Handmaid's Tale 6 è stato lo storico truccatore della serie, Burton LeBlanc che ha lasciato intendere che le riprese dei nuovi episodi inizierebbero a gennaio 2024.

The Handmaid's Tale 6: chi c'è nel cast

Per quanto riguarda il cast di The Handmaid's Tale 6 ci si aspetta il ritorno della maggior parte degli attori principali tranne Joseph Fiennes, il cui personaggio è stato ucciso nella scorsa stagione dello show.

- Elisabeth Moss nel ruolo di June Osborne

- Yvonne Strahovski come Serena Joy Waterford

- Madeline Brewer come Janine

- Ann Dowd nei panni di zia Lydia

- O-T Fagbenle nel ruolo di Luke

- Max Minghella come Nick

- Samira Wiley come Moira

- Bradley Whitford nel ruolo del Comandante Lawrence

- Amanda Brugel come Rita

Purtroppo c'è un personaggio che non tornerà ed è quello di Emily, interpretata da Alexis Bledel che ha deciso di lasciare The Handmaid's Tale e non tornare per il suo finale.

The Handmaid's Tale 6: la trama (potenziale)

(ATTENZIONE SPOILER!)

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla trama di The Handmaid's Tale 6? Quasi sicuramente un'alleanza tra due personaggi che finora sono stati nemici ma che potrebbero diventare alleati: June e Serena che nel finale di The Handmaid's Tale 5 si incontrano sullo stesso treno, entrabe con le loro bimbe, in fuga dal Canada verso le Hawaii. L'ultima stagione della serie punterà i riflettori su queste due donne, due mamme in fuga con i loro bimbi e due persone che saranno costrette a unirsi per dare ai loro figli un futuro migliore. Sarà molto bello vedere le nuove dinamiche tra Serena e June e come i ruoli che hanno avuto nella serie si ribalteranno permettendo a entrambe di maturare come personaggi. Un altro elemento su cui si punterà sarà il rapporto tra Nick e June che verrà approfondito, così come il destino di un personaggio interessantissimo con quello di Janine, ancora dentro Gilead ma pronta a ribellarsi dall'interno. E Aunt Lydia? Cambierà idea su questo governo di sfruttamento femminile oppure no? Qualcosa ci dice che lo farà.

Una cosa, però, è certa, il finale di The Handmaid's Tale seguirà le idee dei suoi creatori e non le dinamiche imposte dal business. Lo ha promesso Bruce Miller ai fan.

Inoltre, Elisabeth Moss, ha recentemente dichiarato a Elle che in questa nuova stagione della serie "June capirà chi è e chi sarà per il resto della sua vita".

"La lotta non riguarda solo un individuo, ma è molto più ampia. E credo che lei, nella quinta stagione, stia raggiungendo il punto in cui se ne rende conto. La sesta stagione sarà incentrata proprio su questo, e poi su tutti i personaggi che capiranno da che parte stare e quale sarà la loro prossima mossa", sono le parole di Moss.

The Handmaid's Tale 6: quando esce e dove vederla in streaming

The Handmaid's Tale 6 dovrebbe uscire entro la fine del 2024. La serie debutterà negli Stati Uniti su Hulu e in Italia su TimVision.