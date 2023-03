The Handmaid's Tale 6, cosa sappiamo e perché Bruce Miller non sarà più showrunner

Bruce Miller ha abbandonato il ruolo di showrunner in The Handmaid's Tale 6. Lo storico showrunner dello show, che ha accompagnato al successo questa serie ormai leggendaria per ben cinque stagioni ha deciso di fare un passo indietro e lasciare il suo ruolo per dedicarsi a un nuovo progetto. Una notizia, questa che lascia un po' l'amaro in bocca e preannuncia per The Handmaid's Tale la stessa sorte che capitò a Lost nel suo finale di serie quando J.J. Abrams aveva preso la stessa decisione di Miller, lasciando la guida dello show a un passo dalla sua fine. Bruce Miller, infatti, lascerà il suo posto di showrunner in The Handmaid's Tale 6, ultima stagione della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood a Eric Tuchman e Yahlin Chang, già nel team di autori e produttori dello show, e si dedicherà esclusivamente alla nuova serie spin-off di The Handmaid's Tale, The Testaments, tratta dal romanzo sequel del 2019 della scrittrice canadese.

Ma cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale di The Handmaid's Tale e come cambierà lo show senza il tocco di Bruce Miller? Scopriamolo insieme.

Cosa possiamo aspettarci dal finale di The Handmaid's Tale

La quinta stagione di The Handmaid's Tale si concludeva con June che, insieme a sua figlia Nicole prendeva un treno per scappare dal Canada e rifugiarsi in un posto più sicuro dato che Gilead è pronta a espandersi anche in Canada. Suo marito Luke, però, sarà costretto a restare perché accusato di omicidio e ora dovrà fare i conti con la legge. Su quello stesso treno verso la salvezza June farà un incontro davvero speciale, quello di Serena che, anche lei scappata dalla famiglia che la teneva prigioniera, ha deciso di dare a se stessa, e al suo bambino, una nuova possibilità. Così le due, da antagoniste diventeranno sicuramente alleate verso un obiettivo comune che sarà la salvezza e la libertà. Nick, intanto, diventa un doppiogiochista decidendo di collaborare con il Canada all'insaputa di Gilead. Janine si è ribellata per l'ennesima volta al regime di Gilead e adesso dovrà pagarne le conseguenze e per Aunt Lydia, forse, arriverà un grande momento di svolta dopo che la sua ancella preferita le è stata portata via con la forza e, forse, potrebbe perfino venire uccisa. Ma l'aspetto più interessante su cui si incentrerà l'ultima stagione di The Handmaid's Tale sarà la ricerca della libertà delle donne e un'unione speciale, quella tra Serena e June che potrebbe davvero rivoluzionare il racconto e dare un bellissimo esempio di evoluzione di personaggi in una serie tv.

Quando esce The Handmaid's Tale 6 su Hulu e Tim Vision

La sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale debutterà, molto probabilmente, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 anche se una data certa non è ancora stata confermata.