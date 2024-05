The Idea of You, non perdetevi la commedia romantica con Anne Hathaway

Se vi piacciono le commedie romantiche, o se non vi interessano particolarmente ma avete voglia di vedere un film leggero senza essere banale e scontato, dovete concedere un'opportunità a The Idea of You, uscito su Prime Video il 2 maggio.

Protagonisti del film sono la sempre magnifica Anne Hathaway (Il Diavolo veste Prada, Solos e tanti altri titoli memorabili), in un ruolo piuttosto originale, e Nicholas Galitzine, che nei mesi scorsi era stato protagonista di un'altra commedia romantica (in quel caso gay) di Prime Video, ovvero Rosso, bianco e sangue blu.

Iniziamo dunque questa recensione sintetizzando la trama di The Idea of You, chiaramente senza spoiler, per poi analizzare i motivi che ci hanno fatto piacere questo film.

Di cosa parla The Idea of You

Solène (Hathaway) è una 39enne, prossimamente 40enne, divorziata e madre della sedicenne Izzy. Un giorno accompagna la figlia e i suoi amici a casa dell'ex marito, che ha comprato loro biglietti e accessi vip per il concerto al festival Coachella degli August Moon, la boy band più popolare del mondo, anche se Izzy confessa di non seguirli più tanto e di ritenerli un po' da ragazzini delle medie.

Ad ogni modo dopo averli accompagnati e mentre si prepara per un week end in solitaria, Solène viene raggiunta da ex marito (e relativa nuova moglie) e ragazzi, perché lui ha avuto un impegno di lavoro e non può più accompagnarli: tocca quindi a Solène portare gli adolescenti al Coachella, dove appena varcato l'ingresso la lasciano da sola.

In cerca di un bagno, Solène finisce casualmente nella roulotte-camerino di Hayes Campbell, che è proprio il 24enne leader degli August Moon. Lui ha il classico colpo di fulmine, e non possiamo dargli torto, ma anche lei resta affascinata da questo ragazzo giovane, bello, con l'accento inglese e i modi gentili.

Tra i due scatterà la scintilla dell'amore, anche perché altrimenti il film finirebbe qui, ma non sarà facile la vita per una coppia che va contro le convenzioni di un mondo che non batte ciglio se in una coppia un uomo è molto più grande di una donna, ma si scandalizza se è la donna ad avere qualche anno in più. Ecco il trailer di The Idea of You.

Perché vedere The Idea of You

E questo è il primo motivo per cui abbiamo apprezzato The Idea of You: perché, semplicemente, racconta una storia che non sa di già visto, rivisto e stravisto. Insomma, per intenderci non è la solita storia della ragazza teoricamente bruttina che si toglie gli occhiali e diventa bellissima e conquista il ragazzo più bello della scuola.

Anzi, nessuno ci vuole far credere che Solène sia una madre come le altre. Per cui innanzitutto ci viene spiegato che ha avuto Izzy da giovanissima dopo essersi laureata in belle arti. E nessuno fa finta di non vedere quanto affascinante e sensuale sia Solène, e ci mancherebbe.

Per il resto, gli August Moon non sono certo Daisy Jones & the Six, ma la cura con cui sono state confezionate canzoni, coreografie e anche biografie di questa boy band immaginaria fa quasi venire il sospetto di trovarsi di fronte a una band vera.

In conclusione, The Idea of You è particolarmente apprezzabile per la storia che narra e per come lo fa, portando una ventata di utilissima aria fresca in un genere cinematografico che troppo spesso odora di vecchio.

Voto: 7