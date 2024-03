The Idea of You: trama, trailer e data di uscita del film romantico con Anne Hathaway

Per chi ama i film romantici è in arrivo un'interessante novità su Prime Video. Si tratta di The Idea Of You, film genere "romantic drama" tratto dall'omonimo romanzo del 2017 di Robinne Lee che porta sullo schermo la storia d'amore di Solène e Hayes.interpretati rispettivamente dalla star Anne Hathaway e da Nicholas Galitzine, di recente protagonista sempre su Prime di Rosso, bianco e sangue blu. Di seguito tutte le informazioni su trama, cast e data di uscita, oltre al trailer del film.

Di cosa parla The Idea of You

The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un'inaspettata storia d'amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all'ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un'innegabile scintilla. I due intraprendono un'appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Il cast del film

The Idea of You è diretto da Michael Showalter, la sceneggiatura è di Michael Showalter e Jennifer Westfeldt. Il film è prodotto da Cathy Schulman, Gabrielle Union, Anne Hathaway, Robinne Lee, Eric Hayes, Michael Showalter, Jordana Mollick, produttori esecutivi Douglas S. Jones, Jason Babiszewski, Jennifer Westfeldt, Kian Gass.

Il cast è composto da Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White, Dakota Adan.

Il trailer di The Idea of You

Nel trailer, il singolo principale della colonna sonora del film, Dance Before We Walk, in uscita per Arista Records. La colonna sonora originale del film verrà rilasciata in concomitanza con l'uscita del film.

Quando esce su Prime Video

The Idea of You, della durata di 115 minuti, è disponibile su Prime Video dal giorno giovedì 2 maggio.