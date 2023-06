The Office, la serie tv cult ritorna su Prime Video con il remake australiano

Per i fan di The Office c'è una bellissima notizia (o almeno si spera): dopo la versione originale inglese del 2001 con Ricky Gervais, e dopo il forse persino più noto remake americano del 2005 con Steve Carrell (e senza contare i rifacimenti prodotti in Francia, Canada, Cile, Israele, Medio Oriente e Polonia), arriva una nuova versione di questa serie tv che definire di culto è riduttivo.

Il nuovo The Office sarà ambientato in Australia, e la serie tv uscirà su Prime Video, come rivelato dal magazine statunitense Deadline, che ha aggiunto anche alcuni particolari su cast e ambientazione di The Office AUS. Vediamo quindi tutte le informazioni disponibili, così come riportate da Deadline.

Chi sarà LA protagonista e il resto del cast

Iniziamo col dire che il ruolo principale in questo remake sarà per la prima volta ricoperto da una donna, ovvero la comica da stand-up Felicity Ward, che quindi raccoglie l'eredità di due mostri sacri come Gervais e Carrell. Ward ha già recitato in diverse serie (poco note in Italia), come Spicks and Specks, The Ronnie Johns Half Hour e The Inbetweeners.

Deadline riporta poi altri nomi del cast di questa nuova versione di The Office: Edith Poor (Gli Anelli del Potere, Il potere del cane), Steen Raskopoulos (La Duchessa, Feel Good), Shari Sebbens (The Sapphires, Thor: Love and Thunder), Josh Thomson (How to Please a Woman, Young Rock), Jonny Brugh (Thor: Love and Thunder, What We Do in the Shadows), Pallavi Sharda (The Twelve), Susan Ling Young (Reckoning, Hungry Ghosts),Raj Labade, Lucy Schmit e Firass Dirani (Underbelly, House Husbands).

Ambientazione e trama del nuovo The Office

L'ufficio protagonista della serie appartiene all'impresa di confezionamento Flinley Craddick ("erede" di Wernham Hogg e Dunder Mifflin).

Il personaggio principale, il boss, quello che era il David Brent di Gervais e poi il Michael Scott di Carrell, è qui Hannah Howard, interpretato appunto da Felicity Ward alle prese con un management aziendale non proprio eccezionale.

Così, quando le giunge la notizia che la direzione vuole chiudere il suo reparto e far lavorare tutti da casa, Hannah va in "modalità sopravvivenza", facendo promesse che non può mantenere al fine di tenere unita la sua "famiglia del lavoro".

Ricky Gervais, co-creatore della serie originale, ha commentato: "Sono entusiasta del fatto che in Australia si faccia un remake del mio piccolo show di inizio secolo. Le logiche di ufficio sono cambiate un po' in 20 anni, quindi non vedo l'ora di vedere come gestiranno un David Brent dei giorni nostri".

Quando uscirà The Office Australia

La serie, prodotta da BBC Studios Australia e Nuova Zelanda e da Bunya Entertainment, sarà divisa in otto parti: le riprese inizieranno nei prossimi giorni in Australia. Quindi, The Office Australia dovrebbe uscire su PRime Video in tutto il mondo (tranne gli USA) nel 2024.