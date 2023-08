The Peripheral 2 cancellata da Prime Video, continua la "maledizione" di Nolan e Joy

Mentre Christopher Nolan si gode il successo di critica e di pubblico che sta riscuotendo il suo ultimo film, Oppenheimer, non c'è pace per il suo fratellino Jonathan Nolan e per la di lui moglie Lisa Joy. Prime Video, infatti, ha ufficialmente cancellato la loro serie tv Inverso - The Peripheral, interrompendo la produzione della seconda stagione e condannando così il pubblico a tutta una serie di interrogativi che non avranno mai risposta (sullo schermo, perché comunque la serie era tratta da un romanzo di William Gibson).

Prime Video cancella The Peripheral 2 a causa degli scioperi

A febbraio la serie era stata rinnovata da Prime Video, e successivamente era stata avviata la produzione di The Peripheral 2. Ciononostante, gli scioperi di sceneggiatori e attori in corso a Hollywood da parecchie settimane hanno fatto schizzare in alto i costi di produzione, convincendo Amazon a interromperla e quindi a cancellare la serie su cui tanto aveva investito dopo una sola stagione.

La "maledizione" di Jonathan Nolan e Lisa Joy

Purtroppo siamo stati profeti di sventura più e più volte, quando abbiamo paragonato The Peripheral a un'altra serie mastodontica creata da Nolan jr. e sua moglie Lisa Joy, ovvero Westworld.

Non solo perché, come nella serie HBO, la trama ci era sembrato un filo troppo contorta, pur per gli standard della famiglia Nolan. Ma ora anche perché, nonostante gli investimenti ingenti, come HBO con Westworld ora anche Prime Video ha interrotto bruscamente la produzione di The Peripheral, prima del finale o comunque di una conclusione chiara.

Una "maledizione", quella Nolan-Joy, che stavolta colpisce ancor di più visto che The Peripheral non era solo uno show ad alto budget, ma anche perché era la prima produzione della coppia per la piattaforma streaming di Amazon. Non un buon inizio per la loro collaborazione.

Come finisce The Peripheral

Se non avete ancora visto la serie tv, a questo punto è meglio desistere. Se invece l'avete vista e vorreste sapere come va a finire la storia avete due possibilità: farvi bastare il finale di stagione, o leggere il romanzo Inverso di Gibson a cui la serie è (liberamente) ispirata.