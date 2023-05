La spiegazione del finale di Ragazze Elettriche (e le ipotesi per la stagione 2)

Venerdì 12 maggio è uscito su Prime Video il 9° e ultimo episodio della prima stagione di The Power - Ragazze Elettriche, la serie tv Amazon Original tratta dall'omonimo libro della scrittrice britannica Naomi Alderman, qui in veste di produttrice.

Qualora non l'abbiate ancora iniziata, vi consigliamo di non proseguire nella lettura di questo articolo, pieno di spoiler sul finale di stagione: meglio leggere questa recensione senza spoiler.

Ma se avete finito di vedere tutte le puntate e vi è rimasta qualche incertezza, allora ecco la nostra spiegazione sul finale di The Power stagione 1 e le ipotesi per la stagione 2, ancora da confermare.

Cosa succede nel finale di The Power

Nel corso di questa prima stagione abbiamo coltivato un sogno, troppo ingenuo per essere vero: che l'avvento al potere delle donne, grazie alla "matassa" nel petto che consente loro di scaricare scosse elettriche su chi e cosa vogliono, potesse preludere a un rapido e "naturale" progresso della società mondiale.

Invece la puntata 9 si è aperta con un incubo che ha sconvolto persino di più noi di quanto abbia impressionato Allie/Eva che l'ha fatto. La ragazza che parla con Dea ha sognato sorella Veronica, la suora di cui ha causato la morte con un'emorragia cerebrale nel tentativo di farle cambiare idea e non denunciarla per aver ucciso quello schifoso del suo padre adottivo che cercava di stuprarla.

Ma, appunto, la voce nella sua testa la convince che non c'è da sentirsi in colpa, perché sta iniziando una guerra, e un misterioso soldato arriverà un giorno in aiuto di Eva, che continua a far proseliti nella comunità dove vive, convincendo anche le altre suore e incontrando solo l'opposizione di Wendy, la giovane finita lì per aver involontariamente ferito la figlia, che le è stata tolta.

Spostiamoci a Londra, dove Roxy ha saputo dal fratellastro maggiore che dietro l'omicidio di sua madre c'è loro padre Bernie. E anche che sua madre era fidanzata con un uomo di cui lei non sapeva nulla. Va dunque a trovarlo, e scopre che Christine non aveva detto niente alla figlia perché il fidanzato era un poliziotto che stava indagando sui crimini di Bernie. Ma dopo l'omicidio della donna, lui ha capito l'antifona e ha seppellito le prove contro Bernie prima di restituire il distintivo per vigliaccheria.

E cosa fa Roxy? Va dal padre e gli fa confessare che sì, è stato lui a ordinare l'assassinio di Christine. Ma Roxy non lo uccide, decide invece di dirgli che gli sta bene se ha perso un figlio (quello morto nel tentativo di aiutare Roxy a far fuori i sicari della madre) e come ultima mossa trasferisce il potere alla matrigna, che quindi non dovrà più sottostare alle angherie del marito.

Poi Roxy se ne va verso l'aeroporto, ma quando il fratellastro minore l'avverte che Bernie la sta cercando tra gli aerei in partenza per New York, Roxy cambia idea e decide di andare a trovare Eva, con cui ha scambiato qualche messaggio provocatorio sui social dove entrambe spopolano con i loro video-elettrici.

Ma rimaniamo da questa parte dell'Oceano e andiamo in Carpazia, dove Tunde Ojo riesce a uscire dal carcere dove è stato rinchiuso dagli uomini di Moleskov che hanno scoperto le sue inchieste giornalistiche. A farlo uscire di prigione è la "first lady" Tatiana, che dopo aver scoperto da Tunde che sua sorella Zaia è viva, comanda le ribelli e attende di sapere se lei la appoggia o è fedele al marito, tanto per iniziare uccide il dittatore dando la colpa alla parrucchiera (quella che le aveva passato il potere).

Ora è lei a dirigere il regime, e manda l'esercito ad affrontare le ribelli. Declan, il giornalista che non ha aiutato Tunde nel momento dello smascheramento (nonché quello che ha avuto i documenti riservati da Rob Lopez), prova a soffiargli la storia andando a trovare le ribelli. Ma quando le donne gli danno delle scosse nel fiume che gli hanno detto di attraversare, lui le chiama "brutte vacche" e loro lo friggono nell'acqua.

Lo stesso destino che, poco dopo, tocca all'esercito della Carpazia. Prima di inviarlo al fronte, avevamo visto Tatiana chiudere una telefonata al cellulare. Quando Tunde arriva sul posto e trova un mucchio di cadaveri bruciati capisce che Tatiana ha scelto di stare con la sorellina.

Sente l'amica Ndudi che lo prega di tornare in Nigeria, lui è disperato e trova il generale Miron che scappa avvolto dalle fiamme. Lo salva e lo porta via con sé, ma in quel campo di battaglia resta la disillusione di Tunde (e la nostra) sulla fine delle speranze di un mondo migliore grazie alle donne.

A proposito, torniamo negli USA, a Seattle, dove la sindaca Margot Clearly Lopez ha lanciato la sua campagna per sfidare il governatore Dandon alle primarie per il Senato. Il suo staff deve affrontare le questioni politicamente più spinose, come il progetto di Dandon di schedare tutte le donne con il potere (e Margot ha superato il test nonostante ce l'abbia) o come Nico, il fidanzato della figlia Jos, che essendo intersessuale ha il potere ed è stato dato in pasto ai media da Matt, fratello di Jos ormai succube delle teorie maschiliste del misterioso Urbandox, che affida proprio a Matty il compito di spiare la famiglia ("ma solo per la sicurezza di tua madre eh" lo convince l'infingardo).

Ad aggiungere ulteriore difficoltà alle vicende familiari c'è poi Rob che, deluso dai segreti che la moglie gli ha nascosto, dice a Margot che dopo la campagna chiederà il divorzio, e inizia già a farsi corteggiare da una giornalista (altro che solidarietà femminile). Si arriva così al giorno del dibattito tra lei e Dandon.

Il governatore insiste con la sua linea di segregazione delle donne, Margot gli tiene bene testa dicendo che la questione è sanitaria e che la maggior parte delle vittime di violenza sono ancora le donne. Ma Dandon tira fuori il coniglio dal cilindro quando accusa la rivale di aver fatto rinchiudere Nico in un campo per "curarlo" dal potere.

Margot non ne sa niente, perché in effetti lei si era opposta a questa idea suggeritale dal suo staff, che però ha agito alle sue spalle e ha convinto i genitori di Nico ad allontanarlo per un po', anche in ragione del bullismo a cui è sottoposto a scuola (insieme a Jos, schernita dalla sua ex amica perché non sa gestire il potere).

Per cui quando Dandon indica i genitori di Nico in platea e le dà della bugiarda, Margot va nel panico e, purtroppo, le parte una potente scossa che colpisce proprio il suo rivale. Che sopravvive, ma come finirà questa elezione?

Non lo sappiamo, ma nel finale c'è ancora tempo per un'ultima scena. Con Roxy che arriva nella comunità di Eva e si diverte a mandare scosse nell'Oceano. Eva arriva, la vede e con i suoi poteri la blocca. Almeno finché Roxy riesce a forzare il blocco, meritandosi un "sei forte" da Eva. Sì, il soldato di cui parlava la Dea è arrivata, è proprio Roxy, e chissà cosa combineranno queste due ragazze potenti e arrabbiate.

Cosa succederà nella stagione 2?

Come detto, Prime Video non ha ancora confermato la stagione 2 di Ragazze Elettriche, ma con un finale così aperto dobbiamo sperare per forza in una conferma. E dunque, cosa potremmo vedere nell'ipotetica stagione 2?

Come sanno coloro che hanno letto il libro di Alderman, nella serie tv ci sono molte differenze (una su tutte: il libro è raccontato al passato, sotto forma di una possibile ricostruzione di come si sia arrivati alla società matriarcale che domina il presente del romanzo).

Tuttavia, se in qualche modo lo show rimarrà fedele alla trama originale, ma anche a quanto visto in questa prima stagione, possiamo aspettarci un'evoluzione delle varie sottotrame.

Quindi è molto probabile che Eva/Allie e Roxy uniranno le forze e daranno vita a un vero e proprio esercito di ragazze ribelli, più o meno come faranno Tatiana e Zoia in Carpazia.

Da vedere invece cosa succederà a Margot e alla sua famiglia, se cioè l'incidente stroncherà la carriera di Margot o se ormai il mondo deve "rassegnarsi" a questa nuova forma di potere. Di sicuro, la stagione 2 non sarà una favoletta tutta rose e fiori.