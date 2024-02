Volgare, "sballato", eppure divertente e commovente: perché non perdersi The Underdoggs

Dal 9 febbraio su Prime Video è disponibile in streaming anche in Italia (due settimane dopo gli USA) The Underdoggs, film con protagonista il cantante rap, attore e personaggio pubblico in generale Snoop Dogg.

Se conoscete Snoop Dogg potete già intuire quello che in inglese si chiama "mood" del film, ovvero un parimenti esagerato carico di parolacce e marijuana. Ma se non lo conoscete, o se comunque non volete correre il rischio di vedere una sciocchezza tutta canne e volgarità, siamo qui per rassicurarvi: The Underdoggs è un film che merita di essere visto, e lo spieghiamo in questa recensione che inizia con la sintesi senza spoiler della trama.

Di cosa parla The Underdoggs: Snoop è il "Cassano del football"

Jaycen "Doppia J" Jennings è una specie di Antonio Cassano immaginario del football americano (il paragone è nostro, non aspettatevi un incontro tra Snoop e Fantantonio): tanto talentuoso quanto bravo a sprecare le sue occasioni per diventare il più grande di tutti. Certo, ha fatto una discreta carriera e ha guadagnato tantissimi soldi, ma ora che sono passati vent'anni dal suo ritiro è "costretto" a fare un podcast ispirazionale autocelebrativo per sperare di convincere qualche emittente televisiva a dargli una chance da commentatore, nonostante il suo bassissimo indice di gradimento causato da un brutto mix di arroganza e inaffidabilità.

Persino il suo agente lo evita, così Jaycen è costretto ad andare a trovarlo nel suo ufficio, da dove esce deluso e arrabbiato. Sgomma via con la sua auto e... viene clamorosamente investito da un mezzo pesante. Per fortuna non si fa molto male, ma gli tocca affrontare un processo per guida pericolosa e danneggiamento di proprietà pubbliche.

La giudice, che lo conosce dai tempi della scuola, decide quindi di infliggergli una condanna particolare, obbligandolo a tornare nel quartiere povero dove è cresciuto (e dove non è mai tornato da quando ha ottenuto il successo) per svolgere un servizio socialmente utile raccogliendo le feci di cani nel parco.

Ed è proprio svolgendo questo "delicato" compito che Jaycen si imbatte in una squadra di football composta da bambini del quartiere, tra cui il figlio di una sua ex ragazza dei tempi del liceo. "Doppia Jay" capisce che può sfruttare i bambini per avere un beneficio d'immagine se diventa l'allenatore di un gruppo di bambini poveri, e noi ci fermiamo qui per non rivelarvi troppo. Questo il trailer di The Underdoggs.

Perché non perdersi un film come The Underdoggs

Il film inizia con un disclaimer, un avviso che informa il pubblico che "questo film è stato vietato ai minori di 17 anni a causa del linguaggio volgare, ma sapete una cosa? Cazzate" e prosegue facendo notare che "quei piccoli stronzetti che non possono vedere il film dicono più parolacce di tutti noi vecchi bastardi messi assieme".

Questa spiegazione chiarisce già tutte le contraddizioni apparenti di un film come The Underdoggs. Altamente diseducativo per come fa parlare adulti e bambini, e per come li fa interagire, e per tutta quell'erba (non parliamo di quella del campo di football). Eppure estremamente divertente, persino commovente nel suo protagonista così respingente eppure in fondo così buono (un po' come Non così vicino con Tom Hanks). Insomma, The Underdoggs riesce a trasmettere un intero universo di valori positivi, sportivi e culturali, a cui ispirarsi, e lo fa mascherandosi da film volgare ai limiti dello stupido. E in più...

La storia vera dietro a The Underdoggs

La commozione raggiunge l'apice alla fine del film, quando un altro avviso informa chi non lo sapesse già che dal 2005 Snoop Dogg finanzia e porta avanti la Snoop Youth Football League, che ha tolto dalla strada, attraverso lo sport, migliaia e migliaia di giovani dei quartieri più difficili d'America, riuscendo persino a portare alcuni di questi ragazzi a firmare ricchi contratti per la NFL.

Insomma, Snoop non ha solo fatto la parte del buono in questo film: The Underdoggs in sostanza racconta, romanzandola, la vera storia di Snoop Dogg e della sua lega giovanile di football americano. Come direbbe il suo omologo italiano, "Chapeau".

Voto: 8