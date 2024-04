"Them 2: The Scare" è più horror ma meno ripugnante della stagione 1 (e ricorda True Detective 4)

La detective Dawn Reeve in azione

Dal 25 aprile su Prime Video è disponibile in streaming Them 2: The Scare (titolo italiano Loro 2: La paura), seconda stagione della serie tv horror antologica che debuttò nel 2021 sulla piattaforma streaming di Amazon con una storia che colpì, e continua a colpire, violentemente chiunque l'abbia guardata (e se come noi ve l'eravate persa all'epoca, vi conviene recuperarla, fidatevi).

In confronto a The Covenant (il sottotitolo della prima stagione), questo secondo capitolo è forse più horror, sicuramente più complesso nella sua struttura narrativa. Ma altrettanto sicuramente The Scare provoca decisamente meno rabbia, meno disgusto e meno pesantezza dell'anima. Prima di spiegare perché, riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama della serie.

Di cosa parla Them 2: The Scare

Dal 1953 della prima, questa stagione 2 fa un salto in avanti fino al 1991. A livello geografico, invece, siamo più o meno sempre lì, in California, nella contea di Los Angeles. La protagonista è Dawn Reeve, una detective del LAPD che, in quanto afroamericana, patisce particolarmente il clima di tensione e odio in città dopo il tristemente noto pestaggio dei suoi colleghi in divisa ai danni di Rodney King.

Un giorno viene chiamata per fare i rilievi del caso dopo un omicidio così efferato che gli altri poliziotti non trattengono neanche il vomito: la vittima è una madre affidataria di diversi bambini orfani. E il collega di Reeve, che non si fa scrupolo di nascondere il suo razzismo violento, ci mette poco ad accusare il maggiore dei figli affidatari, un ragazzo di colore.

Ma Reeve non ha nessuna intenzione di fargliela passare liscia, anche perché quel ragazzo gli ricorda un po' suo figlio Calvin, con cui vive insieme alla mamma, la nonna del ragazzo.

"Poi" conosciamo Edmond: impacciato se non proprio imbranato, lavora in un centro di divertimento per ragazzi ma il sogno che coltiva è fare l'attore. Purtroppo per lui, però, le audizioni a cui viene convocato sono sempre per ruoli minori tipo "gangster 1" o "spacciatore 2", e considerato il suo carattere non riesce proprio a farsi scritturare.

Cosa c'entri Edmond con Reeve e il suo caso, e perché vi abbiamo detto di recuperare la prima stagione non ve lo diciamo per evitare spoiler, ma se vi abbiamo incuriosito fin qui forse vorrete guardare il trailer ufficiale di Loro 2: La Paura.

Them 2 è meglio ma anche peggio di Them 1. E sembra True Detective 4

Se volete capire fino in fondo la stagione 2 (ulteriori dettagli li rimandiamo alla spiegazione del finale) vi tocca guardare la prima. Che, ve lo diciamo subito, è di una pesantezza senza precedenti. Perché ci sono scene di violenza che è impossibile guardare restando impassibili, ma soprattutto perché - come hanno sottolineato tre anni fa diversi spettatori afro americani - ha messo in scena un horror che come troppo spesso accade quando ci sono protagonisti neri mescola il soprannaturale tipico di questo genere e lo sfruttamento del cosiddetto "black trauma", attuando una spettacolarizzazione delle incredibili ingiustizie, storture e anche torture che gli americani con la pelle nera hanno subito nel corso della storia, e in parte continuano a subire ancora oggi.

"Vorrei guardare un horror con dei personaggi neri che mi faccia aver paura dei mostri, non dei bianchi" è la frase che forse sintetizza al meglio le controversie a cui Them: The Covenant andò incontro nel 2021.

Ecco, rispetto a questo aspetto Them 2: The Scare è un horror più classico, che non procura quel mal di stomaco che genera la visione di ogni episodio di Covenant. È più guardabile, insomma, al netto del fatto che comunque l'horror è distribuito a piene mani e non è che il tema del razzismo sia del tutto alieno alla trama.

Un crime thriller-horror con una detective donna che deve risolvere un omicidio in cui pregiudizi e forze soprannaturali si mescolano fino a confondersi: ecco una possibile sintesi estrema di Them 2. Ma anche di True Detective 4, se ci avete fatto caso: chissà se anche questa nuova storia attirerà le stesse polemiche di True Detective 4 o di Them: Covenant?

Voto: 7.1