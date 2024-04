Them 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora sul futuro della serie horror di Prime Video

L'uscita, a tre anni di distanza dal debutto, della seconda stagione di Them - Loro ha sancito una cosa: questa non è più davvero una serie tv antologica, nel senso che, come dimostra il finale, per capirla fino in fondo bisogna guardare tutte le due stagioni. E non per cogliere qualche rimando, come in True Detective 4, ma proprio per avere piena contezza di chi sono e da dove arrivano i personaggi sullo schermo.

E dunque, se avete visto Them: The Scare è del tutto logico che vi chiediate se ci sarà un seguito, e dunque una terza stagione. Mettiamo insieme informazioni disponibili e nostre ipotesi per provare a tracciare il futuro (o il passato) di questa serie.

Them 3 ci sarà?

Partiamo da un dato di fatto: per ora Prime Video non ha comunicato ufficialmente né il rinnovo né la cancellazione della serie. Quindi come al solito molto dipenderà dalla risposta del pubblico: se Them 2 riscuoterà successo, probabilmente Amazon rinnoverà la serie per una terza stagione.

Di cosa parlerà (e in che epoca sarà ambientata) Them 3?

Se dovesse arrivare il rinnovo, non mancherebbero certo gli spunti per raccontare una nuova storia, che immaginiamo essere ancor più collegata alle precedenti. Il dubbio è: Them 3, nel caso, proseguirà la storia di Them 2, con Dawn Reeve protagonista, magari in cerca di vendetta su spinta dal Da Tap Dancer man che abbiamo visto nell'ultima scena? A noi piacerebbe, perché così continueremmo a vedere Deborah Ayorinde di cui siamo infatuati. Ma non possiamo certo escludere che l'eventuale Them 3 sposti ancora il suo piano temporale.

Potremmo tornare indietro e scoprire la storia degli Emory, o ancor più indietro per conoscere le origini di questi demoni che hanno plagiato prima Hiram e poi Edmund. Oppure potremmo spostarci in avanti nel tempo, per vedere un nuovo capitolo magari ambientato ai giorni nostri. Quel che è certo è che il futuro di Them potrebbe anche essere nel passato: impossibile prevederlo con precisione.

Quando uscirà Them 3?

Così come è impossibile al momento prevedere una eventuale data di uscita della terza stagione. Speriamo solo che non passino di nuovo tre anni, come è successo tra la prima e la seconda. Auspicabilmente, Them 3 potrebbe già uscire nel 2025, se tutto dovesse andar bene.