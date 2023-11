This is me...Now, il nuovo film di Jennifer Lopez su Prime Video, trailer e quando esce

"Quando ero bambina e qualcuno mi chiedeva cosa volessi fare da grande, la mia risposta era sempre: essere innamorata". È con queste parole che Jennifer Lopez annuncia a tutti il suo nuovo film biografico su Prime Video, This is me...Now. Un film che diventa un'esperienza musicale a 360 gradi, una biografia, un racconto intimo della donna dietro l'icona Jennifer Lopez. La popstar americana torna a raccontarsi dopo il documentario su Netflix, Halftime, e questa volta svela dettagli inediti su di sé, la sua carriera e la sua vita privata in un bio-pic che arriverà su Prime Video e che uscirà in concomitanza con il nuovo album omonimo della cantante. Ed è così che Jennifer Lopez ribadisce il suo ruolo dominante nel mondo della musica e del cinema con un evento globale che metterà insieme le sue due grandi passioni, la musica e la recitazione. Ma entriamo più nel dettaglio per dare uno sguardo al primo trailer del film e scoprire quando uscirà su Prime Video.

This is me...Now: Jennifer Lopez si racconta dopo 20 anni

This is me...Now è una musical experience che vedrà l'uscita in contemporanea del nuovo album di Jennifer Lopez e del suo nuovo film biografico su Prime Video. L'uscita dell'album e del film sarà preceduta da quella del nuovo singolo della popstar, Can't Get Enough, che sarà disponibile dal 10 gennaio 2024. Per quanto riguarda il film This is me...Now, è un progetto del regista Dave Meyers, che ha già lavorato con altri artisti come Taylor Swift, Ariana Grande, Harry Styles, che racconterà J.Lo a tutto tondo dalla vita privata alla straordinaria carriera nei campi del cinema, musica, moda e tanto altro ancora e lo farà utilizzando il ballo, il canto, il racconto in prima persona e video di repertorio per un'esperienza a metà tra il cinema e il musical.

Questo progetto, il cui titolo è un riferimento all'album di J.Lo del 2002 This Is Me... Then che conteneva alcune delle sue più grandi hit come l'iconica Jenny From The Block, racconta la Jennifer di oggi, la donna che ha ritrovato l'amore con Ben Affleck, l'artista che è tornata a dimostrare la sua bravura nella recitazione con ruoli importanti che le hanno regalato grandi soddisfazioni come il film Ricomincio da me e The Mother su Netflix e la persona che si nasconde dietro un'icona di stile e bellezza senza tempo.

This is me...Now: il trailer

This is me...Now: quando esce su Prime Video

Il nuovo film biografico su Jennifer Lopez, This is me...Now uscirà su Prime Video il 16 febbraio. Il film sarà visibile anche su Sky e Now.