Those About to Die 2 ci sarà? La risposta già decisa sul futuro della serie sull'antica Roma

Il 19 luglio su Prime Video, il giorno dopo rispetto al rilascio USA su Peacock, sono usciti i dieci episodi di Those About To Die, la serie creata e diretta da Roland Emmerich e con un cast guidato da Anthony Hopkins a interpretare le cruente storie dei gladiatori dell'Antica Roma. E dunque la domanda che inevitabilmente ci si pone è: ci sarà una stagione 2 di Those About to Die? E la risposta è: no, salvo stravolgimenti imprevedibili (ma successi anche di recente) non ci sarà.

Il cast completo di Those About to Die

Perché non ci sarà Those About to Die 2

Il motivo è semplice: la serie è basata sull'omonimo romanzo del 1958 scritto da Daniel P. Mannix e dovrebbe coprire l'intera storia narrata dal romanzo. E infatti Those About to Die è stata presentata come una miniserie, quindi di una sola stagione. Dunque, in teoria non c'è spazio per Those About to Die 2. Però...

Il precedente (futuro) che fa ben sperare

È anche vero, però, che anche il film colossal Il Gladiatore è ispirato al romanzo di Mannix. E se è vero che a distanza di 25 anni uscirà Il Gladiatore 2, non possiamo neanche escludere al 100% che ci sia una stagione 2 per la serie sui morituri dell'Urbe caput mundi.