Those About To Die: il cast completo della serie tv con Anthony Hopkins in uscita su Prime Video

Ci siamo quasi: dal 19 luglio, il giorno dopo l'uscita negli USA su Peacock, uscirà in Italia su Pime Video l'attesissima Those About To Die, serie tv in dieci episodi diretta da Roland Emmerich, e interpretata da un cast stellare guidato da sir Anthony Hopkins.

Come ormai noto, Those About To Die è ambientata ai tempi delle letto nell'arena dell'Antica Roma, quando i gladiatori si sfidavano all'ultimo sangue per il divertimento del popolo e degli imperatori, che ne decretavano la vita o la morte. Il cast è dunque farcito anche di nomi italiani, come Gabriella Pession, Davide Tucci e Clelia Zanini, anche se la serie è girata in inglese. Vediamo quindi i nomi degli attori e (se disponibili) i personaggi da loro rispettivamente interpretati.

Il cast completo di Those About To Die

Nel cast della serie il Premio Oscar Sir Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano, Iwan Rheon (Ramsay Bolton di Il trono di spade) come Tenax, Tom Hughes (The English, Victoria) nei panni di Tito Flaviano, Sara Martins (Non dirlo a nessuno, Delitti in Paradiso) nel ruolo di Cala e Jóhannes Haukur Jóhannesson (La Montagna di Il trono di spade) interpreta Viggo, ma anche Jojo Macari (Sex Education), Gabriella Pession (Crossing Lines), Dimitri Leonidas (Rosewater, Renegades: Commando d’assalto), Moe Hashim (Bumbercatch in Ted Lasso), Rupert Penry-Jones (Whitechapel - Crimini dal passato), Eneko Sagardoy (Elite), Pepe Barroso (Gran Turismo), Gonçalo Almeida (Amor, Amor), Kyshan Wilson (Sotto il sole di Amalfi), Alicia Edogamhe (Summertime) e molti altri.

Those About To Die di AGC studios è stata commissionata da High End Productions, la recente Joint Venture nata da Herbert G. Kloiber e Constantin Film, con il servizio streaming statunitense Peacock, ed è prodotta da Centropolis, Hollywood Gang e Street Entertainment. La serie è scritta dall’head writer nominato agli Oscar Robert Rodat (Il patriota, Salvate il soldato Ryan), e diretta da Roland Emmerich con Marco Kreuzpaintner (Beat, Progetto Lazarus). Gli executive producer sono Emmerich, Harald Kloser (2012, White House Down, Midway), Gianni Nunnari (The Departed, 300), Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jonas Bauer, Charles Holland, Stuart Ford e Lourdes Diaz, Charles Holland, Kreuzpaintner e Rodat.

Gli interpreti e i personaggi di Those About To Die

Anthony Hopkins: Vespasiano

Dimitri Leonidas: Scorpus

Jojo Macari: Domiziano Flaviano

Gabriella Pession: Antonia

Iwan Rheon: Tenax

Sara Martins-Court: Cala

Moe Hashim: Kwame

David Wurawa: Gavros

Tom Hughes: Tito Flaviano

Lara Wolf: Berenice

Jóhannes Haukur Jóhannesson: Viggo

Adrian Bouchet: Porto

Rupert Penry-Jones: Marsus

Angeliqa Devi: Caltonia

Eneko Sagardoy

Pepe Barroso

Gonçalo Almeida

Davide Tucci: Manilius

Kyshan Wilson: Aura

Alicia Edogamhe

Michael Maggi: Rufus

Hossein Taheri: Abbas

Thomas Hunt: Lucius

Clelia Zanini: Marcia

Christopher Ward: Tiones

Mohammad Bakri: Farid

Emilio Sakraya: Xenon

Romana Maggiora Vergano

Hilal Beraki: Seeno