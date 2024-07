Those About to Die, la spiegazione del finale di stagione della serie tv sui gladiatori

Avete visto Those About to Die e vi è sfuggito qualche dettaglio del finale: eccoci in vostro aiuto. In questo articolo ripercorriamo passo dopo passo quello che è successo in Che i giochi abbiano inizio, decimo e ultimo episodio (della prima stagione?) di questa serie. Di seguito la nostra spiegazione-sintesi della conclusione, suddivisa in paragrafi per argomento. Ovviamente, con tutti gli spoiler del caso.

Come inizia l'ultimo episodio di Those About to Die

La puntata inizia con un dialogo tra Kwame e Viggo, che nelle viscere dell'Anfiteatro Flavio che sta per essere ufficialmente inaugurato si chiedono contro chi dovranno combattere stavolta, loro due insieme come già è successo altre volte.

In tribuna, Tito nota l'agitazione del fratello Domiziano (che ha visto fallire i piani suoi e di Tenax per far fuori Tito prima che parli con il navarco che è già arrivato a Ostia per riferire del blocco alla sua nave carica di grano impostogli proprio da Domiziano per favorire le rivolte in città). Ma Domiziano continua a fingere la sua innocenza e si dice pronto ad accompagnare il fratello a Ostia.

Tenax scopre il tradimento di Cala

Tenax cerca di trovare una soluzione, e mentre si allontana dal parco imperiale trova il cadavere di Berenice, la regina dei giudei che è stata uccisa da alcuni suoi conterranei che la ritenevano una traditrice, proprio mentre stava portando a Tito la confessione di Tenax e del centurione Manilio sul loro piano per far fuori l'imperatore. Confessione che Cala aveva trafugato dalla stanza segreta di Tenax dopo che la stessa Berenice e Antonia l'avevano convinta a tradire Tenax per aver libera sua figlia Jula, che nel frattempo è stata strappata alla madre e portata al Colosseo. Manilio intanto viene a sapere da un suo uomo che il navarco che incastrerà Domiziano è arrivato a Ostia, quindi si affretta a entrare in azione.

Inizia lo scontro tra Kwame e Viggo

E dunque Kwame e Viggo vanno davanti al pubblico, e lì scoprono che quel folle di Domiziano ha pensato bene di metterli l'uno contro l'altro per uno scontro all'ultimo sangue tra fratelli, una metafora del suo rapporto col fratello che Tito non faticherà a sottolineare. I due guerrieri provano a opporsi al destino scritto per loro e si mettono schiena a schiena pronti ad affrontare i legionari che li circondano, ma Domiziano aveva previsto tutto e fa entrare Jula (ecco perché era stata portata lì) e il figlio di Viggo: i due gladiatori dovranno sfidarsi e solo chi vincerà farà vivere anche il suo familiare. E dunque inizia la lotta fratricida.

Manilio insegue Tenax, Elia vuole tornare in Spagna

Lì fuori, Manilio è giunto coi suoi uomini per trovare e uccidere Tenax, così da cancellare ogni prova del loro vecchio complotto da dieci milioni di sesterzi ai danni dell'imperatore. Ma Tenax, ovviamente, sfugge. Come vuole fare anche Elia che, dopo aver provocato la morte del fratello Fonsoa come conseguenza del suo mortale piano di vendetta contro Scorpo che aveva a sua volta ucciso Andria, vuole lasciare Roma e tornarsene in Betica, in terra spagnola. Saluta Gavros e il suo cavallo preferito Ferox, ma la bimba Nica arriva in quel momento a dirgli che Jula è stata presa come ostaggio nel duello tra Kwame e Viggo.

Kwame deve uccidere Viggo, ma salva Jula con la spada di legno

Lo scontro all'arena va avanti, e anche se Viggo sembra prevalere alla fine è Kwame ad avere la meglio, ma prima di uccidere il suo amico chiede al pubblico e all'imperatore di riconoscere il valore di Viggo e risparmiargli la vita. La folla è d'accordo ma a sorpresa Tito, che appunto ha visto in quei due una metafora di sé e Domiziano, mostra il pollice verso, costringendo Kwame a far fuori il suo fratello del Nord. "È la casa della morte e io non ci entrerò più" commenta (la stupenda) Antonia, che dopo aver assistito alla fine del marito Marsus sbranato dai coccodrilli ha seguito il duello gladiatorio al fianco di Cala.

"Spada di legno" urla ancora il pubblico dell'arena, invitando l'imperatore a dare a Kwame l'arma lignea che simboleggia la sua liberazione dai doveri di schiavo gladiatore. Tito gliela concede, ma Kwame è costretto a usarla per dare finalmente la libertà a sua sorella Jula, che viene accompagnata fuori da Elia, a cui rivela di essere incinta; e ovviamente Elia non lascerà né lei né Roma. E dunque finito il duello tra gladiatori Tito dice a suo fratello di accompagnarlo a Ostia: Domiziano va, ma prima fa uccidere il figlio di Viggo, con un ennesimo gesto di cattiveria che fa salire ancor di più l'odio di Kwame. Mentre lasciano il Colosseo, Tito trova il cadavere di Berenice e lo fa portare al suo palazzo mentre lui va appunto a Ostia.

Tenax vs Manilio, il leone bianco contro tutti

Tenax e Manilio si trovano finalmente faccia a faccia e gladio a gladio: Tenax vuole uccidere colui che lo ha tradito, e Manilio vuole uccidere chi sa troppe cose su di lui ora che vede Domiziano prossimo alla sconfitta. Inizia perciò la lotta, ma come aveva detto Tenax "i guerrieri di strada vincono sui soldati" e quindi Manilio viene ammazzato piuttosto facilmente.

Ancor più facilmente viene ucciso il povero (idiota) Carpo, che vedendo il leone un po' giù gli apre la gabbia e firma in pratica la sua condanna a morte: l'enorme leone bianco lo sbrana in un secondo e procede a cercare altra carne umana nel dietro le quinte del Colosseo. Arriva subito dove Tenax sta rinfacciando a Cala il suo tradimento e interrompe la loro conversazione. Al leone bianco ci pensa, ovviamente, Kwame, che riesce a condurlo nell'arena, dove il leone bianco inizia a fare la sua strage. Cala, intanto, ritrova Aura, che con la sua compagna aveva deciso di offrirsi volontaria per fare la figurante ai giochi. Aura dà una mano al fratello contro il leone bianco.

Tenax convince gli uomini di Manilio

Tenax è riuscito a uscire e va dagli uomini di Manilio e li convince a passare dalla sua parte in cambio della promessa di spartirsi i 10 milioni lasciati liberi dal defunto Manilio. Sulle tribune è invece balzato il leone, che divora chiunque gli capiti tra le fauci. Lo affronta dunque Kwame, che lo fa scendere nell'arena e con il gladio riesce alla fine a ucciderlo e anche a non farsi uccidere.

A Ostia Tenax uccide l'imperatore Tito

A Ostia sono invece giunti i fratelli Flavi, che ascoltano la confessione del navarco chen riferisce di essere rimasto fermo al largo della Corsica per tre settimane su ordine di Domiziano. Tito dice al suo fido Porto che lo farà gettare dall Rupe Tarpea dopo la condanna del senato, per dargli l'esecuzione pubblica che merita. Ma nel frattempo lì arrivano gli ex uomini di Manilio ora al soldo di Tenax, che ammazzano tutta la scorta di Tito e costringono l'imperatore ad arrendersi. Tito prova a corrompere a sua volta i soldati che lo hanno costretto alla resa, ma anche se i traditori tentennano ci pensa Tenax a prendere uno straccio bagnato e a metterlo davanti alla bocca di Tito fino a farlo morire soffocato davanti al fratello che lo dileggia fino alla morte.

Domiziano nuovo imperatore (e nella Storia?)

E dunque ora il nuovo Cesare è Domiziano. Il neo imperatore parla brevemente con una statua del padre, poi incarica Tenax del ruolo di aedile ludi e gli impone di pulire le tracce dell'omicidio imperiale e di dire che Tito è morto avvelenato o qualcosa del genere. Lui torna a Roma e si dirige al Senato, dove riporta la morte del fratello e si autoproclama nuovo capo supremo dell'impero. Si alzano tutti i senatori e lo salutano: per ultimo Leto, il senatore che aveva riferito a Tito del blocco navale deciso da Domiziano. Segnaliamo qui che, nella Storia vera, l'impero di Tito durò un paio d'anni e si concluse per una malattia che lo portò in breve tempo alla morte, dopodiché salì al trono Domiziano: non risultano dunque fratricidi, almeno in questa pagina della sanguinosissima storia di Roma.

Lieto fine per Jula ed Elia

C'è il lieto fine per Jula ed Elia, che chiedono il permesso di sposarsi a Cala, che si informa su come il genero manterrà sua figlia e il/la nipote che verrà. "Sono l'auriga leader dei blu e abbiamo anche una pensione" la rassicura Elia, che riceve la benedizione della suocera e degli dei della Numidia. Cala viene convocata da Tenax per il redde rationem.

L'epilogo: Tenax "grazia" Cala e avvia la sua carriera

Tenax vuole ucciderla per il tentato tradimento, ma con la sua dialettica Cala lo convince ad affidarle la gestione degli affari a Suburra mentre lui vivrà tra i ricchi all'Esquilino, "Ti tradirei di nuovo in un secondo per i miei figli, ma a parte questo sono l'unica di puoi fidarti e lo sai" dice Cala, e ha ragione.

"Ho ucciso un imperatore, ma la ricompensa è stata diventare aedile ludi" dice Tenax nell'epilogo (della prima stagione) di questa serie. "Questo era soltanto un primo passo nel mio viaggio" continua, spiegando al pubblico che un giorno si dirigerà a Siracusa, da dove proviene, per scoprire se è vero - come gli ha detto Ursus - che l'uomo che li violentava da bambini era davvero suo padre e quindi lui ha sangue patrizio nelle vene.

"Devo prestare attenzione a Domiziano, è un bambino petulante, è crudele ed è un assassino imprevedibile, mi auguro di saperlo controllare" dice ancora, mentr vediamo appunto Domiziano sedersi al posto dell'imperatore e porsi la corona d'alloro sulla testa. "Che i giochi abbiano inizio" dice Domiziano, e l'episodio si conclude su queste parole che citano il titolo del finale di stagione di Those About to Die.