Those About to Die è un piccolo Trono di Spade ambientato nell'Antica Roma

Iwan Rheon è Tenax in Those About to Die

Dal 19 luglio su Prime Video è visibile anche in Italia (il giorno dopo rispetto all'uscita USA su Peacock) l'intera prima - e unica? - stagione di Those About to Die, serie tv diretta da Roland Emmerich e con un cast corale (e in parte italiano) guidato da sir Anthony Hopkins, anche se il protagonista è piuttosto Iwan Rheon, il leggendario cattivissimo Ramsay Bolton di Game of Thrones, qui nei panni del losco Tenax.

E sarà forse la presenza di Rheon, come quella di Jóhannes Haukur Jóhannesson (La Montagna di GoT, qui nei panni del non-così-grosso gladiatore Viggo), ma anche un po' le immagini e la musica della sigla iniziale, ma più volte abbiamo avuto, guardando Those About To Die, l'impressione di trovarci proprio in una specie di Trono di Spade ambientato nell'antica Roma. Per spiegarci meglio seguiteci nella nostra recensione, che inizia con la sintesi senza spoiler della trama.

Di cosa parla Those About to Die

Come dicevamo è Tenax a introdurci in questa pagina della storia (ampiamente rivisitata, e ispirata al romanzo Those About to Die pubblicato nel 1958 da Daniel P. Mannix, da cui era già stato tratto Il Gladiatore) della Roma imperiale ai tempi di Vespasiano (Hopkins). Tenax ci dice che quello non è il suo vero nome, ma vedrete che come soprannome gli si attaglia perfettamente, e fa l'allibratore (e non solo) per le corse con le quadrighe trainate da cavalli che si svolgono al Circo Massimo.

Da centinaia di anni queste corse ippiche sono gestite da quattro fazioni - i blu, i rossi, i bianchi e i verdi - che detengono il potere sul Circo, sui cavalli, sui piloti e tutto il resto, ma con la costruzione dell'Anfiteatro Flavio, il Colosseo fatto erigere proprio da Vespasiano per donarlo al popolo dell'Urbe, questo equilibrio è destinato a rompersi. E lui vorrebbe tanto approfittarne, insieme all'amico Scorpus (Dimitri Leonidas), l'auriga più forte di tutti, che attualmente corre e vince per i blu.

Lungo la serie abbiamo quindi modo di conoscere l'aristocrazia romana, da Vespasiano ai suoi due figli Tito (Tom Hughes), che ha conquistato la Giudea e la loro regina Berenice (Lara Wolf), e Domiziano (Jojo Macari), dal console Marsus (Rupert Penry-Jones) alla moglie Antonia (Gabriella Pession). Ma tra i personaggi di spicco c'è anche chi invece vive nei gradini più bassi della società: come Cala (Sara Martins-Court) e i suoi tre figli Kwame (Moe Hashim), Aura (Kyshan Wilson) e Jula (Alice Ann Edogamhe), o come lo stalliere Gavros (David Wurawa) e i tre allevatori di cavalli spagnoli Andria (Eneko Sagardoy), Elia (Gonçalo Almeida) e Fonsoa (Pepe Barroso). Ma per non spoilerare non vi riveliamo più niente sulla trama: se vi interessa, guardate il trailer di Those About to Die, qui sotto.

Il nostro giudizio: bella serie, ma con qualche difetto (e sa di già vista)

Avremmo potuto citare Rome o Spartacus, certamente più affini per ambientazione e tematiche, ma come detto Those About to Die ci ha ricordato una specie di Game of Thrones latino. Più in piccolo, certo: perché qui il trono vero è solo uno e i contendenti alla successione sono fondamentalmente due (e basta una ripassata al manuale di storia della scuola per sapere come andrà la successione di Vespasiano tra Tito e Domiziano), mentre il centro dell'attenzione è su giochi di potere meno epici e più in un certo senso sportivi.

Però, oltre alla presenza di Rheon, la solennità dei discorsi, le macchinazioni dei protagonisti, il sangue che scorre abbondante insieme ad altri liquidi corporali e anche le frequenti nudità da bordello ci hanno inevitabilmente riportato alla mente le prime stagioni del Trono di Spade. Tuttavia, non siamo proprio agli stessi livelli di allora, qui a Those About to Die. Perché la scrittura lascia ogni tanto a desiderare, e non parliamo della precisione storica perché se volete una serie sull'Antica Roma che sia pienamente rispettosa della Storia vi conviene guardare la fantastica Romulus: qui, piuttosto, il problema è rappresentato da svolte spesso prevedibili e scontate.

Poi vanno anche riconosciuti i pregi propri di questa serie: a partire dai personaggi femminili di Antonia, Cala e Berenice, che ci hanno già fatto innamorare per la loro intelligenza e determinazione, oltre che per la loro bellezza. Naturalmente maestosa è l'interpretazione di Hopkins, ben spalleggiato dai suoi due "figli", così diversi e così simili nelle loro ambizioni. E infine bisogna riconoscere a Rheon un particolare talento nel dar vita a personaggi che fanno venire la pelle d'oca solo a guardarli cambiare espressione del viso.

Insomma, Those About to Die non è certo una serie da buttare nel cestino ed evitare accuratamente, ma era lecito aspettarsi qualcosa di più da Emmerich e da una produzione costata qualcosa come 140 milioni di dollari. Se aspettate con impazienza Il Gladiatore 2, però, non potete assolutamente perdervela.

Voto: 6.8