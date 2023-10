Perché non perdersi il film Totally Killer se amate Ritorno al futuro (e Halloween)

Se, come noi, amate - dal 1985 o da ieri non importa - la mitica saga di Ritorno al futuro, c’è un film del 2023 che dovreste vedere. Si intitola Totally Killer, è uscito lo scorso 6 ottobre su Prime Video e, qualora non vi bastino le poche righe precedenti per convincervi a dargli una possibilità, qui sotto trovate trama (senza spoiler) e recensione di questo film che mischia viaggi nel tempo, horror a tema Halloween e un bel po' di commedia.

Di cosa parla Totally Killer

Il film si svolge a Vernom, quella che era la tipica cittadina americana finché nel 1987 un killer uccise tre studentesse sedicenni del liceo locale nei giorni intorno ad Halloween. Da allora Vernom è meta di turisti dell’orrore che vogliono saperne di più su quel triplice omicidio insoluto.

Jamie è una studentessa di 16 anni, e sebbene sua madre (interpretata da Julie Bowen, ovvero Claire Dunphy di Modern Family) sia parecchio apprensiva avendo vissuto quei tragici giorni del 1987, ad Halloween esce senza preoccuparsi più di tanto.

Ma proprio quella notte il killer delle sedicenni torna a colpire: non vi diciamo chi ma non è Jamie, che nel tentativo di sfuggire a un successivo attacco del killer si trova involontariamente a bordo di una macchina del tempo che la trasporta proprio a quei giorni del 1987.

Qui Jamie ritroverà la madre, il padre e tutti gli adulti che conosce nel suo presente, ma soprattutto qui dovrà trovare il modo di scoprire chi è il killer e di fare il suo… ritorno al futuro. Ci fermiamo qui per non fare spoiler, invitandovi a guardare il trailer ufficiale in lingua originale di Totally Killer.

Perché vedere Totally Killer

Se avete visto il trailer qui sopra, avrete forse notato che l'omaggio a Ritorno al futuro non è velato, è proprio dichiarato: Jamie va nel 1987 e cerca di spiegare ai poliziotti che lei è come Marty McFly, anche se loro non le danno molto retta. E non + l'unica volta che viene citata la famosa saga con Michael J. Fox e Christopher Lloyd: già per questo vale la pena di vederlo (e di evitare quel filmaccio fatto nel 2002 da Bob Gale, meglio ribadirlo).

Anche se siete fan degli horror a tema Halloween è facile che vi possa piacere Totally Killer: le atmosfere sono quelle, il sangue scorre, la tensione è alta in diversi momenti e il confronto tra 2023 e 1987 è molto divertente.

A proposito di divertimento e viaggi nel tempo: l'aspetto secondo noi più riuscito di questo film è proprio il raffronto tra la società attuale, che molti considerano eccessivamente "politically correct", e gli anni '80, che con gli occhi e le orecchie di oggi sembrano davvero maleducati.

Mamme che fumano in macchina con i figli piccoli, prese in giro alle persone grasse, omofobia a manciate, maschilismo e luoghi comuni vari sono perfettamente incornicate da tute acetate e capelli cotonati. Con una comicità così azzeccata che attenueranno persino il disgusto eventualmente procurato dal sangue.

Insomma, se state cercando un film horror per Halloween l'avete trovato, e con questa recensione potete anche provare a convincere l'amico/a che preferisce la commedia. Se poi l'amico/a di turno sa a memoria le battute di Ritorno al futuro, allora potete già esclamare "Grande Giove!" e accendere la tv.

Voto: 8