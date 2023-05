Perché non guardare il film "Uno splendido disastro" su Prime Video

Travis ed Abby in Uno Splendido Disastro

Dal 5 maggio su Prime Video è disponibile in streaming Uno splendido disastro (titolo originale Beautiful Disaster), film romantico tratto dall'omonimo libro pubblicato nel 2012 da Jamie McGuire.

Se state cercando un film leggerissimo, prevedibile e anche piuttosto "castigato" allora Uno splendido disastro è quello che fa per voi. Negli altri casi, meglio lasciar stare: in questa recensione spieghiamo il perché, ma prima un breve riassunto senza spoiler della trama.

Di cosa parla "Uno splendido disastro"

Abby Abernathy (Virginia Gardner) è una ragazza di Las Vegas che abbandona il padre (Brian Austin Green, il mitico David Silver di Beverly Hills 90210) - che fin da quando era piccola ne ha sfruttato le capacità di giocatrice di poker per ripagare i suoi debiti al tavolo verde - e decide di cambiare vita iscrivendosi al college di Sacramento.

Qui ritrova la sua amica America (Libe Barer), che convive con il fidanzato Shepley (Austin North). Per accoglierla, la coppia decide di portare Abby a una serata speciale. O meglio, a un incontro clandestino di lotta (tipo Fight Club, in pratica). E qui Abby conosce il campione di questi incontri, Travis "Mad Dog" Maddox (Dylan Sprouse, che conosciamo dai tempi di Zack e Cody al Grand Hotel insieme al gemello Dylan, che invece è Jughead di Riverdale).

Lei è fine, pudica, riservata e bellissima. Lui è volgare, chiassoso, sbruffone e bellissimo. Scatterà l'amore tra di loro? Ovviamente sì, ma non vi diciamo nient'alto; date uno sguardo al trailer qui sotto.

Perché evitare questo film

Dopo aver visto il trailer e aver letto un po' di informazioni sui magazine d'oltreoceano, abbiamo imprudentemente presentato questo film come una storia "stile 50 sfumature". Dopo aver visto il film, ci scusiamo per questo paragone assolutamente inappropriato.

Il primo motivo per evitare Uno splendido disastro, quindi, è che non ha niente di spinto, di bollente, di eroticamente interessante. Quindi se state cercando quel tipo di film meglio provare qualcos'altro (ad esempio The Voyeurs).

Piuttosto, Uno splendido disastro è il classico film per "giovani adulti", insomma per studenti delle superiori o al massimo ventenni già nostalgici, con una trama prevedibile dall'inizio alla fine, già vista e rivista in decine di occasioni.

Non solo: a rendere ulteriormente poco appetibile questo film c'è un aspetto che ci tocca spoilerarvi, e cioè che nei titoli di coda si annuncia già il sequel di questo film, che si intitolerà Beautiful Wedding (Uno splendido matrimonio).

E quindi, a maggior ragione, se siete ancora in tempo lasciate tranquillamente perdere questo film. Se invece questo genere di storie un po' trash vi piace, beh mettetevi comodi.

Voto: 5