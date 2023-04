Uno Splendido Disastro, il trailer del film stile "50 sfumature" in uscita su Prime Video

In arrivo su Prime Video c'è Uno Splendido Disastro, film tratto dall'omonimo libro autopubblicato da Jamie McGuire 2011 e poi diventato un caso editoriale, un po' come Tre metri sopra il cielo, ma la prima opera di McGuire (qui in veste di executive producer) è stata paragonata anche a 50 sfumature di grigio. Di seguito tutte le informazioni e il trailer ufficiale.

Quando esce Uno Splendido Disastro

Il film uscirà su Prime Video dal giorno venerdì 5 maggio.

Di cosa parla Uno Splendido Disastro

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l'ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall'incontro con il compagno di studi Travis "Mad Dog" Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l'esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l'incontro della loro vita.

Il cast del film

Il film, della durata di 95 minuti, è scritto e diretto da?Roger Kumble (regista di After 2 e Cruel Intentions). Il cast vede come protagonisti Dylan Sprouse e Virginia Gardner. Insieme a loro Austin North, Libe Barer, Neil Bishop, Micky Dartford, Jack Hesketh, Declan Laird, Trevor Von Uden, con la partecipazione di Brian Austin Green (il David di Beverly Hills 90210) e Rob Estes.

Il trailer ufficiale del film

Ed ecco le immagini del trailer ufficiale in italiano