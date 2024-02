Upgraded, se cercate una storia super prevedibile è il film giusto

Camila Mendes e Archie Renaux in Upgraded

Dal 9 febbraio su Prime Video è disponibile in streaming Upgraded, film Amazon Original con protagonisti Camila Mendes (Veronica Lodge di Riverdale) e Archie Renaux (Mal Oretsev di Tenebre e Ossa).

Il film in questione è, in sostanza, una raccolta di luoghi comuni e banalità tipiche delle commedie romantiche come questa, ma per spiegarci meglio, nel caso voleste comunque vederlo, ecco trama (senza spoiler...) e critica di Upgraded in questa nostra recensione.

Di cosa parla Upgraded

Ana è una laureata in storia dell'arte che lavora come stagista in una prestigiosa casa d'aste di New York. Non guadagna un dollaro e vive a casa della sorella e del compagno di lei, che non gradisce particolarmente che la cognata gli occupi il divano e ogni volta che può la invita ad arruolarsi in marina.

Ana però non molla, anche perché ha di fronte a sé un'opportunità per farsi conoscere dalla sua temibile capa (la Claire di Marisa Tomei che ricorda la Miranda di Il Diavolo veste Prada). Anche solo per spiegare il titolo diciamo che in qualche modo coglierà quella chance e finirà per seguire Claire e il suo staff a Londra, e sul volo il suo biglietto sarà appunto "promosso" in prima classe, permettendole di conoscere il bel William e in pratica di realizzare il sottotitolo italiano del film "amore, arte e bugie". E noi ci fermiamo invitandovi, eventualmente, a guardare il trailer di Upgraded qui sotto, prima di proseguire con la recensione.

La banalità di Upgraded salvata solo dai protagonisti

Il dialogo tra una giovane donna agli inizi della carriera e un uomo bello e ricco lo abbiamo già visto in Sai tenere un segreto?, e probabilmente anche in qualche altro film di cui ci siamo dimenticati nel tempo.

E questo è solo un esempio dell'abbondanza di luoghi comuni, scene già viste, dialoghi banali ai limiti del fastidioso, svolte che si possono prevedere mezz'ora prima e insomma, ci siamo capiti.

Upgraded è un film piatto, di cui si può immaginare l'evoluzione e il finale praticamente dopo mezz'ora. Se ha qualche merito, semmai, è nell'interpretazione dei due/tre protagonisti.

Mendes, Renaux e Tomei tengono a galla la barca con performance attoriali quasi commoventi per come cercano di dare profondità a battute scritte con lo stampino dei luoghi comuni. Per il resto, anche gli altri personaggi di contorno sono schiacciati su caratteristiche da macchiette che fanno quasi tenerezza.

Upgraded è quindi un film da vedere solo se siete così stanchi da aver bisogno di un film di cui potete prevedere la trama prima che vi addormentiate sul divano. Magari sognando i bei visini di Camila Mendes e Archie Renaux.

Voto: 5.5