Upload 3, quando escono gli episodi della nuova stagione: il calendario completo

Torna per la terza stagione Upload, la serie tv fantascientifica-distopica-comica di Prime Video che parla di un mondo in cui, pagando, le persone possono trasferire la propria coscienza in un universo digitale eterno.

A giudicare dal trailer, la nuova stagione sembrerebbe invertire la rotta rispetto alle atmosfere più cupe della stagione 2, ma per saperlo dovremo attendere di vedere i nuovi episodi.

La data di uscita di Upload 3 è fissata al 20 ottobre, ma a differenza delle scorse due stagioni non usciranno tutti gli 8 episodi in un'unica data, ma due a settimana. Ecco quindi di seguito il calendario completo dell'uscita degli episodi, con il giorno di uscita e il titolo originale di ogni puntata.

Episodio 1: Ticking Clock - in uscita venerdì 20 ottobre

Episodio 2: Strawberry - in uscita venerdì 20 ottobre

Episodio 3: CyberDiscountDay - in uscita venerdì 27 ottobre

Episodio 4: Download Doctor - in uscita venerdì 27 ottobre

Episodio 5: Rescue Mission - in uscita venerdì 3 novembre

Episodio 6: Memory Crackers - in uscita venerdì 3 novembre

Episodio 7: Upload Day - in uscita venerdì 10 novembre

Episodio 8: Flesh and Blood - in uscita venerdì 10 novembre