Upload 3, la spiegazione del finale di stagione della serie Prime tra distopia, fantascienza e satira

Venerdì 10 novembre su Prime Video sono usciti gli episodi 7 e 8, intitolati rispettivamente Upload Day e In carne e ossa, ovvero il finale di stagione di Upload 3, la serie tv che parla di un futuro prossimo in cui è possibile scaricare la propria anima in un "paradiso" digitale. E, come abbiamo scoperto, anche ricaricarla in un corpo clonato di nuovo nella realtà.

Per fare chiarezza sulla conclusione di questa stagione, e perché no anche a uso e consumo di chi avrà bisogno di un ripasso quando uscirà la prossima, ecco la nostra spiegazione/riassunto del finale di Upload 3.

Cosa succede nel penultimo episodio di Upload 3

È passato un mese da quando Nathan ha fatto il download nel corpo clonato che Ingrid aveva fatto realizzare per lui; dunque, in base a quanto successo agli altri download, è solo questione di ore prima che la testa di Nathan esploda.

Per evitare di perdere per sempre questa versione di Nathan (l'altra, a cui mancano pezzi di memoria recente, è sempre a Lakeview), lui e Nora hanno creato un (abbastanza vuoto, poltrona da Chandler & Joey a parte) upload personale dove Nathan si ricaricherà, fondamentalmente per attendere la morte di Nora così che lei possa raggiungerlo. Ma quando stanno per procedere, Nathan convince Nora ad aspettare ancora un giorno, per celebrare l'upload day insieme.

Intanto a Lakeview Ingrid è gelosa di Nathan-copia e del tempo che ha trascorso con Nora scandagliando la memoria di Choak, mentre lei era invece con Nathan-download. Ingrid dice al suo Nathan che ha quasi baciato Nathan-download, ma poi si è trattenuta; quando Nathan-copia dice che gli è successa la stessa cosa con Nora, Ingrid ha un attacco di gelosia. Comprensibile, visto che come lei sottolinea "anche io stavo per tradirti, ma con te stesso".

Ingrid si traveste da Nora per provarci con Nathan-copia

Ingrid va quindi da Tinsley e si fa dare l'accesso all'account di Nora, per assumerne le sembianze e provare a conquistare il suo Nathan, ma lui (forse capendo lo scambio) ribadisce la sua fedeltà a Ingrid. Neanche il tempo di allontanarsi che viene chiamata da degli ingegneri che la scambiano per la vera Nora e le chiedono aiuto per aggiustare dei bug; Ingrid-Nora non ci riesce, ma dà una bella lezione ai suoi maschilisti colleghi e capisce che la vita di Nora non è così rose e fiori.

Luke si accorge del lato oscuro di Karina

A proposito di relazioni sentimentali, Aleesha ha sempre più dubbi su Karina, per cui chiede aiuto a Luke. Lui organizza quindi incontro tra loro tre, per chiacchierare e bere qualcosa. Quando trasforma una bottiglia di vodka scadente in una di champagne Karina resta impressionata e si fa raccontare un po' di altri trucchi inventati dall'ex militare.

Alla fine dell'incontro, un compiaciuto Luke rassicura l'amica Aleesha sulla bontà della sua compagna, ma l'impressione favorevole dura poco: il tempo di tornare alla sua stanza e accorgersi che gli hanno tolto la vista sul lago che lui aveva confessato di aver scaricato con un trucco. Luke capisce che Karina non è affatto... carina, diciamo.

Nora è trattenuta in ufficio e Nathan non può testimoniare

Nathan e Nora hanno programmato il loro ultimo giorno insieme prima dell'upload di lui, ma lei viene convocata con urgenza nell'ufficio di Holden, la ex di Nathan con cui stanno lavorando per un processo di class action intentato contro Freeyond e i suoi oscuri ricchi proprietari, che a noi ricordano i meeting segreti dei repubblicani nei Simpson con Burns, Krusty, il texano che spara ecc.

Nathan accompagna la compagna in ufficio, ma per Nora la questione si fa lunga e la giornata dei piccioncini è a repentaglio. Il problema processuale maggiore, peraltro, è che non si potrà usare come prova la memoria di Choak nel momento in cui parla col padre di Ingrid dell'idea di far passare una legge che autorizzi il lavoro degli upload e così uccidere i lavoratori e risparmiare 500 miliardi di dollari.

Non si può usarla perché, legalmente, gli upload e le loro memorie appartengono alle aziende proprietarie dei paradisi digitali. E per lo stesso motivo non potrà testimoniare neanche Nathan. Ma Holden ha un asso nella manica: nello studio sta infatti per arrivare il Dottor Kappoor, quello che aveva realizzato gli upload e che aveva dato a Nathan delle pastiglie per il mal di stomaco spacciandole come rimedio per ritardare l'esplosione del suo cervello. Lo aveva fatto perché sotto minaccia della Horizen, che non voleva si sapesse che i download erano sicuri perché avrebbe fatto fallire i vari upload. Ma ora Kappoor è pronto a testimoniare.

Il dottor Kappoor viene ucciso prima di testimoniare

Senonché, mentre sta per entrare nell'edificio, Kappoor rimane vittima di un attentato compiuto facendo esplodere un robot che consegna cibo. Il dottore è morto, ma se non altro Nathan e Nora ora sanno che i download sono sicuri, e che le emorragie nasali non erano il sintomo di una imminente esplosione cranica.

Cosa succede nell'episodio finale di Upload

Ed eccoci arrivati all'ultima puntata della terza stagione. Che si apre mostrandoci un momento del processo in cui Lucy, la capa di Nora e Aleesha alla Horizen, deve giustificare la sua proposta di pubblicizzare l'upload anche ai bambini.

Uscendo dal tribunale, Nathan parla con Nora di quanto gli pesi dipendere in tutto e per tutto da lei. Nathan vorrebbe avere un lavoro suo, e vorrebbe portare Nora a Montreal per un viaggio e proporle di sposarlo, come rivela a Luke, a cui chiede di fare da testimone di nozze.

Nel frattempo Aleesha è a casa con Karina che guarda il processo in tv, e il cinismo della sua compagna le fa capire che non può più rimandare, deve agire e reagire, cercando magari di non farsi licenziare né uccidere. Perciò, insieme a Luke, escogita un piano.

Ingrid deve testimoniare contro il padre

Quando Nathan torna in studio dopo una passeggiata, va a parlare con Nora e Holden del caso e di come l'unica opzione per vincere il processo sia ricorrere alla testimonianza di Ingrid contro il proprio padre. E quindi Nathan e Nora la invitano a cena per convincerla.

Al ristorante, mentre aspettano Ingrid, Nathan-download riceve la chiamata di Nathan-copia, che li prega di fare in fretta perché ha programmato una serata speciale per chiedere a Ingrid di sposarlo, di fatto rovinando un po' la sorpresa di Nathan-reale, anche se Nora non sospetta nulla.

Ingrid arriva e i due provano a convincerla ma lei rifiuta. Allora Nora chiede di parlare un attimo da sola con Ingrid, e le spiega che grazie a lei potranno mostrare al mondo la vera faccia di quelle aziende e anche salvaguardare i diritti di entrambi i loro amati Nathan. Ingrid accetta, torna dal suo amato upload che le fa la proposta in un modo molto romantico, ma lei si fa prendere dal panico, rifiuta e se ne va.

Il piano di Aleesha e Luke contro Karina

Aleesha, a casa, fa finta di stare male e chiede a Karina di restare con lei. Scatta quindi il piano di Aleesha e Luke, che inizia con lui che fa salire a Lakeview i cosiddetti "due giga", seminando il panico e costringendo Tinsley a chiedere l'aiuto di Karina. Intanto Aleesha riesce a carpire, tramite uno specchio, i dati di accesso di Karina, che deve andare in ufficio ma le promette che andrà a trovarla in una suite di Lakeview nelle pause di lavoro.

E così Aleesha fa finta di restare a casa ma va in ufficio e, mentre Tinsley prima e Luke dopo tengono occupata Karina, entra nel pc della sua fidanzata e si appropria di una serie di file compromettenti, che prontamente gira a Nora affinché li usi nel processo, specificando che sono di Karina così da provocarne quanto meno il licenziamento. A piano riuscito Aleesha dà un bacio a Luke e se ne va, ma lui è evidentemente colpito da quel gesto.

Ingrid testimonia ma rivela l'esistenza di due Nathan

Nella preparazione al processo, Ingrid dice a Nora che ha rifiutato la proposta di matrimonio del suo Nathan perché, in fondo, pensa che se qualcuno la ama significa che ha qualcosa che non va. Nora la consola parlandole dei suoi problemi, tra cui la fissa di Nathan per Montreal.

Al processo, Ingrid conferma il coinvolgimento del padre nell'omicidio di Nathan e nel loschissimo piano della Horizen per convincere elettori potenzialmente sfavorevoli a caricarsi su Freeyond per poi fingere un attentato. Ma nell'infervorarsi a difesa dei diritti degli upload, Ingrid si fa sfuggire che esiste anche un altro Nathan download. Questo fa scattare i controlli alla Horizen, che decide di sbarazzarsi di tutte le copie scaricate. E convince Ingrid ad accettare la proposta di Nathan-copia.

Horizen perde la causa ma non la faccia

Al processo, intanto, arrivano i file di Karina scaricati da Aleesha. Gli avvocati dell'accusa chiedono di valutare la nuova prova, e in pratica poco dopo accettano di risarcire i familiari delle persone uploadate su Freyond con un milione di dollari ciascuno. Tuttavia, questo patteggiamento non cambierà nulla nei diritti di upload e download, e tutte le prove del complotto saranno secretate. Non proprio quello che si aspettavano Nora e Nathan, e la faccenda si mette male anche per Aleesha, che ora teme di essere licenziata da Karina, che infatti la convoca subito nel proprio ufficio.

A questo punto la serie mostra un altro di quei sempre più frequenti momenti di denuncia contro le grandi corporation che governano il mondo, facendoci vedere un filmato in cui Horizen cambia nome in Betta (un po' come Facebook e Meta) per ripulire la propria immagine e annunciare nuove regole, tra cui la possibilità per gli upload di lavorare anche da morti per pagarsi la permanenza a Lakeview.

I Nathan sono catturati e uno è distrutto: ma chi? L'epilogo di Upload 3

La conseguenza più evidente, tuttavia, capita a Nathan-download, che viene presto fermato da degli agenti della Horizen e portato via davanti agli occhi di Nora. Più o meno la stessa cosa avviene, nell'aldilà digitale, a Nathan-copia. Qualche tempo dopo, Ingrid e Nora si ritrovano dalla madre di, o dei, Nathan, e ricevono una chiamata da un Nathan che comunica che l'altro è stato fatto fuori: ma chi è che parla? Prima che lui possa chiarirlo, Upload 3 si chiude, lasciandoci con un cliffhanger da manuale in vista della stagione 4.